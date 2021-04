annonse

Av hensyn til barn og unge ber påtroppende Frp-leder Sylvi Listhaug Arbeiderpartiet og leder Jonas Gahr Støre om å skrote rusreformen.

– Jeg ser med skrekk og gru på hva som vil skje dersom det blir flertall for avkriminalisering. For mange unge er det vanskelig å skille mellom legalisering og avkriminalisering. Signalene som reformen sender, er at det er greit å bruke narkotika, sier Listhaug til NRK.

De som er for reformen, mener at den vil føre til en mer human narkotikapolitikk, mens de som er imot, frykter at den vil senke terskelen for rusbruk blant unge, skriver NTB.

I en meningsmåling gjennomført av Kantar for Foreningen Tryggere Ruspolitikk og brukerorganisasjonen RIO, sier Arbeiderpartiets velgere sier 68 prosent ja til reformen, mens blant Frp-velgerne sier 57 prosent ja.

Unge Venstre-lederen tror Ap gjør en stor tabbe hvis de går imot rusreformen.

– Det er veldig spesielt om Jonas Gahr Støre skal ende opp på samme lag som Trygve Slagsvold Vedum og Sylvi Listhaug i ruspolitikken som dem som er mest opptatt av å straffe folk. Jeg mener det kler et sosialdemokratisk parti å strekke ut en hånd til dem som trenger det mest, og det håper jeg Arbeiderpartiet gjør, sa Unge Venstre-leder Sondre Hansmark, skriver NTB.

