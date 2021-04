annonse

Lover fred under sharia.

Tidligere i uken kom nyheten om at Joe Biden lover å trekke ut alle amerikanske styrker fra Afghanistan. Dermed følger han i USAs 45. president Donald Trumps fotspor, som hadde forhandlet frem en avtale om amerikansk tilbaketreknijng med Taliban.

Afghanistan-krigen har vært den krigen amerikanske styrker har vært involvert i som har vart lengst.

I en uttalelse på egne nettsider erklærer Taliban at afghanerne har gjort store ofre i kampen for et islamsk system.

– Så hvordan skulle de akseptere et system andre har tvunget på dem, spør opprørsbevegelsen retorisk.

De viser til at «inntrengerne og deres lakeier» har krenket Afghanistans territoriale integritet, kastet Taliban fra makten etter terrorangrepet mot USA i 2001 og fratatt afghanerne deres frihet.

Videre skal USA og deres allierte blant annet ha promotert «umoral, narkotika, slaveri og tyveri» med hjelp av «B52-bombefly».

Nå lover Taliban at etter en amerikansk tilbaketrekning vil afghanerne kunne få «varig fred og stabilitet» i deres eget hjemland.

– Den eneste måten å få til en slik endring er gjennom et islamsk system, noe vanlige afghanere ønsker, heter det i uttalelsen der dagens afghanske ledere kalles «slaver» for «vestlige interesser».

De beskriver hvordan korrupte politikere og krigsherrer har fått makt med støtte fra Vesten, men lover nå at det bare er et spørsmål om tid før man får implementert et «rent islamsk system».

– Den eneste løsningen på Afghanistans problemer er å gjeninnføre og implementere et islamsk system, heter det i uttalelsen, der Taliban lover å fortsette kampen helt til landet er «uavhengig».

Fastholder

Samtidig fastholder Taliban at alle utenlandske styrker må forlate Afghanistan innen 1. mai, i tråd med avtalen de i fjor inngikk med USA.

– Det islamske emiratet i Afghanistan krever tilbaketrekning av alle utenlandske styrker fra landet vårt den datoen som er fastsatt i Doha-avtalen, skriver Talibans talsmann Zabihullah Mujahid på Twitter ifølge NTB, som refererer det tyske nyhetsbyrået DPA.

– Dersom avtalen blir brutt og utenlandske styrker ikke har forlatt landet på denne datoen, vil det med sikkerhet skape problemer og de som ikke etterlever avtalen vil bli stilt til ansvar, legger Mujahid til.

