Fox News-programleder Tucker Carlson slår tilbake mot Anti-Defamation League (ADL) etter påstander om rasisme.

Carlson svarte ADL på programmet Tucker Carlson Tonight mandag, etter at lederen til den antirasistiske organisasjonen, Jonathan Greenblatt, hadde krevd å få ham sparket, grunnet den populære talkshow-vertens referanse til såkalt «hvit erstatningsteori» på TV-programmet Fox News Primetime fredag.

Carlson påstod at ADL var skyldig i å fremme det samme tankesettet med tanke på den demografiske utviklingen i Israel. Han viste til at ADLs holdning om å beskytte «jødisk nasjonalisme og identitet» i Israel mot en voksende palestinsk befolkning, ikke er ulik hans egen posisjon med tanke på USAs demografiske komposisjon og identitet, som han mener blir endret av ulovlig innvandring fremmet av Demokratene.

Carlson fortsatte med å referere til et essay på ADLs hjemmesider som argumenterer for en «tostatsløsning» mellom israelere og palestinere – ved å hevde at forslag til en «enstatsløsning» var «intet mindre enn et indirekte forsøk på å få slutt på staten Israel som det jødiske folks nasjonale hjemland.»

Essayet hevdet at dette ville skje på grunn av høye fødselsrater blant palestinere, «og en mulig tilstrømning av palestinske flyktninger», som raskt ville gjøre jødene til et mindretall i Israel, og avslutte «enhver form for lik representasjon og beskyttelse.»

– Fra Israels perspektiv, gir dette perfekt mening. Hvorfor ville en demokratisk nasjon gjøre sine egne borgere mindre mektige? Er ikke det det største sviket av dem alle? spurte Carlson retorisk før han la til:

– Med ADLs egne ord, hvorfor skulle en regjering undergrave sin egen suverene eksistens? Godt spørsmål. Kanskje ADL-president Jonathan Greenblatt vil bli med oss en gang for å forklare, og fortelle oss om det samme prinsippet gjelder for USA.

Carlson hevdet videre at de fleste amerikanere mener det samme prinsippet burde gjelde i USA, men at de «ikke engang har lov» til å snakke om det, på grunn av det han kaller «Twitter-mobben».

– Slik ser det ut når en hel innfødt befolkning, svarte og hvite, men alle amerikanere, systematisk blir tilsidesatt. Amerikanere i middelklassen blir mindre mektige hvert år. De har mindre økonomisk makt, og takket være masseinnvandring har de nå mindre politisk makt, sa han.

