– Vi ser at det er veldig bred støtte til sykelsatsingen i Oslo.

Det bygges sykkelsti i Gyldenløves gate i Oslo. Naboer og beboere i området har i lengre tid gitt utrykk for sin motstand mot arbeidet.

Men MDG-politiker Eivnd Trædal tar ingen selvkritikk

– Det spørs jo litt hva du spør om. Men vi ser at det er veldig bred støtte til sykelsatsingen i Oslo, sier han til Avisa Oslo.

Han viser til en studie som viser at 88 prosent støtter sykkelutbyggingen i Oslo og at et flertall ønsker utbygging av sykkelveier i Oslo.

MDG-politikeren viser til at politikerne helt siden 70-tallet har ønsket et sammenhengende sykkelveinett i byen, men at det først nå bli rnoe av. Han avviser også beboernes frykt for å miste parkeringsplasser og viser til at tiltak som beboerparkering vil gjøre det lettere for folk på Frogner å finne parkering.

– Her har du en flott allé med bedre plass til sykkel og det er jo positivt i seg selv.

