– Om det er en 50 kroner prisøkning på en pakke kjøttdeig som skal til for å få flere til å velge kjøttfri taco, mener jeg det er helt nødvendig.

Josefine Gjerde er 2. kandidat for MDG til Stortinget i Hordaland. Hun er veganer og vil øke avgiften på kjøtt for å folk til å velge kjøttfrie mat.

– Om det er en 50 kroner prisøkning på en pakke kjøttdeig som skal til for å få flere til å velge kjøttfri taco, mener jeg det er helt nødvendig, sier MDG-topp Josefine Gjerde til Nettavisen.

Josefine Gjerde har ikke regnet på saken, men hun tror at prisen på en pakke kjøttdeig kan dobles til 100 kroner. Det er nødvendig for å redde verden fra klimakrisen.

– Vi må bruke mange flere virkemidler for å få ned kjøttforbruket. Kjøtt har gått fra å være et luksusprodukt til noe vi spiser nærmest hver dag, sier hun, og legger til:

– Det viktigste vi kan gjøre for dem med lav inntekt er å gjøre kostnadene lavere på klimavennlig mat og forbruk. Ved å fjerne avgifter på økologisk mat, frukt og grønt. Vi skal ikke bruke kjøttavgiften til å utligne forskjeller – det må vi gjøre gjennom resten av skattesystemet.

Josefine Gjerde er veganer og har tidligere reagert på at Matprat bedriver kjøttpropaganda mot barn og unge. Dette på grunn av at klimautslippene fra kjøtt er store, og at den vestlige verden er nødt til å redusere kjøttforbruket om vi skal nå klimamålene.

Gjerde sier til Nettavisen at det er synd at vegetarmat er som regel dyrere enn kjøtt.

– Målet må være at flere blir fleksitarianere og vegetarianere. Det å være vegetarianer skal ikke være en elitegreie, sier hun, og mener at vegetarmat ikke er kjedelig:

– Bedre forhold for dyrene og et klimavennlig kosthold er ikke et steg tilbake. Kvalitetsmat må ikke bare være godt for ganen, men det må også være noe som gir mindre avtrykk enn det kostholdet vi har i dag gir. Det er ikke slik at vegetarmat er kjedelig lenger.

