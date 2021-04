annonse

Tidligere i uken startet Project Veritas v/ James O´Keefe utsendelsen av flere hemmelig opptak med en CNN-ansatt. Da ble han suspendert av Twitter.

Fox News melder at flere kritikere mener at Twitters beslutning om å utestenge O’Keefe fra plattformen først og fremst handler om Project Veritas nye avsløringer og eksponering av CNNs kampanje for å fjerne Trump fra presidentembetet.

Twitter viser på sin siden til påstander om falske kontoer, men James O´Keefe lover å kjempe mot beslutningen ved å gå til sak mot det sosiale mediet for «ærekrenkelser» neste uke.

Project Veritas relanserte #ExposeCNN-kampanjen denne uken ved å dele skjulte opptak av CNNs tekniske direktør Charles Chester, som avslørte nyhetskanalens tvilsomme praksiser og opplagte politiske slagside.

I opptakene sa Chester at CNNs «fokus» under valgkampen i 2020 var å «kvitte seg med» president Trump, at nettverket hadde «hypet opp» dekningen av coronavirus-pandemien for å oppnå høyere seertall, og at det ønsker å hjelpe «Black Lives Matter»-bevegelsen.

Påståtte falske kontoer

Torsdag ble O’Keefes Twitter-konto, som delte rapporteringen fra Project Veritas, permanent suspendert på grunn av påstått bruk av «falske kontoer».

– Som beskrevet i vår policy om plattformmanipulering og spam, kan man ikke villede andre på Twitter ved å bruke falske kontoer. Man kan ikke kunstig forsterke eller forstyrre samtaler ved bruk av flere kontoer, sa en talsperson for Twitter til Fox News om beslutningen.

Nekter

O’Keefe nekter kategorisk påstandene til Twitter og fortalte Fox News at han lovet å saksøke teknologigiganten for ærekrenkelser.

Twitter nektet å kommentere på spørsmål om hvilke falske kontoer O’Keefe angivelig har brukt. Selskapet har heller ikke svart på forespørsler om kommentarer til O’Keefes pågående søksmål.

Kritikk

Flere kritikere på høyresiden kjøper heller ikke Twitters påstand om «falske kontoer».

– I tilfelle du ikke har funnet ut hvordan det fungerer nå… CNN sprer propaganda for å få demokrater valgt. Og så blander Twitter seg inn for å beskytte CNN. De er alle på samme lag, twitret Donald Trump Jr torsdag, og la senere til:

– På dette tidspunktet må både CNN og Twitter registrere seg i den føderale valgkommisjonen (FEC) som demokratiske politiske interesseorganisasjoner (Super PACs).

– Må lure på hvilke trusler CNN gjorde mot Twitter for å oppnå dette, sa reporter i den høyreorienterte avisen New York Post, Jon Levine, om beslutningen.

