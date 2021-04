annonse

Et gammelt kjerringråd sier at stueplanter blir finere hvis man går rundt og puster på dem. Nå er dette kjerringrådet vitenskapelig bevist. Det vi mennesker puster ut, er jo CO2.

At økt mengde av denne gassen virker positivt på planter, har hundrevis av studier bekreftet. Motsatt viser forsøk at med redusert CO2-mengde, reduseres planteveksten. Mens normal luft har et CO2-innhold på litt over 400 ppm, viser forskning at de fleste planter trives bedre når konsentrasjon er mellom 600 og 1000 ppm. Når slike mengder CO2 blir tilsatt i drivhusluft, bidrar det til å øke produksjonen av tomat, agurk og salatblad med så mye som 25–30 prosent. Det gir også sterkere og sunnere planter med bedre evne til å motstå sykdommer og parasitter. Tomatdyrkere sier at gjødsling med CO2 gjør at tomatene kommer tidligere og blir større, søtere og mer saftige.

Dette viser at planter tåler en brå CO2-økning. Ute i naturen har vi ikke en slik brå økning. Siden målinger av CO2 startet på Hawaii i 1958, har vi hatt en jevn stigning. Innholdet i atmosfæren ble den gang målt til 314 ppm. Fram til i dag har den økt med 100 ppm. Boring i isen på Grønland og i Antarktis gir oss opplysninger om CO2 i lufta i lang tid tilbake. De viser oss at forfedrene til de planter vi har i naturen i dag, trivdes med langt høyere CO2-nivå enn dagens nivå. Selv med den svake økningen vi har hatt i naturen i vår tid, forteller forskning at vi har fått en grønnere planet. Satellitt-data fra NASA viser en økning av grønne blader de siste 35 årene. Blant årsakene regnes gjødslingseffekten av CO2.

Ikke bare bladene er blitt grønnere, men det gjelder også mellom 25 og 50 prosent av klodens overflate. Bare 4 prosent har blitt brunere. Der er også godt samsvar mellom økningen av verdens kornproduksjon og CO2-stigningen.

Så hvorfor skal vi prøve å begrense CO2- utslippene når denne gassen har så positiv virkning på plantene, og dermed på matvareproduksjonen i verden? Så lenge det ikke er dokumentert at CO2 fører til ødeleggende høy temperatur, mener jeg at vi bør innføre CO2-belønning i stedet for CO2-avgifter!

