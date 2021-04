annonse

Undercover-journalistene i Project Veritas fortsetter å skape hodebry for CNN etter nye avsløringer.

Tidligere denne uken publiserte Project Veritas et hemmlig video-opptak av CNNs tekniske direktør Charlie Chester. Han innrømmet at kanalen drev en propagandakrig for Biden som presidentkandidat i valget i 2020, med mål om å underminere landets sittende president.

– Det vi gjorde var at vi (CNN) fikk Trump ut. Det sier jeg hundre prosent og jeg tror hundre prosent at om det ike var for CNN, så vet jeg ikke om Trump ville blitt stemt ut. Det var propaganda, uttalte Chester.

Nå er han i medias søkelys igjen etter at Project Veritas har frigitt enda et video-opptak med den tekniske direktøren.

Beskytter BLM

I den nye videoen sier Chester at hans egen arbeidsgiver manipulerer de ansatte til å dekke nyhetsbildet som passer inn i deres venstrevridde agenda.

Han nevner en episode der asiater hadde blitt angrepet av aktivister fra Black Lives Matter.

– Jeg prøvde å undersøke, for eksempel, det asiatiske hatet, som om folk blir angrepet og eller ikke. En haug med svarte menn har angrepet asiater. Da tenkte jeg «Hva gjør du?» Vi skal jo prøve å hjelpe BLM, sier Chester.

Chester la til at «konservative» ville bruke dette hvis det ble rapportert at svarte mennesker var de som begikk hatkriminalitet, ettersom det ikke ville gagne Black Lives Matter-bevegelsen.

– Det er ikke bra. Optikken til det er ikke bra. Disse små tingene er nok til å sette tilbake bevegelser, fortsatte CNN-medarbeideren uten å innse at han ble filmet.

Project Veritas-reporteren spurte Chester om det er «normalt» for de etablerte mediene å bare fokusere på hudfargen til en masseskytter hvis den mistenkte er hvit.

– Jeg har ikke sett noe fokus på fargen på folks hud som ikke er hvit. CNN ignorerer det. Vet du hva jeg mener? Plutselig mister historien litt interesse. De bare lar den være, sier Chester.

Saksøker Twitter

De mange CNN-avsløringene har ført til at Project Veritas sin grunnleger James O’Keefe er blitt sparket ut av Twitter.

I en pressemelding fortalte O’Keefe at han kommer til å saksøke Twitter etter utestengelsen, melder Breitbart.

– Jeg saksøker Twitter for ærekrenkelse fordi de sa at jeg, James O’Keefe, hadde falske kontoer. Dette er ikke sant. Dette er ærekrenkende, og de vil betale. Seksjon 230 har beskyttet dem før, men det vil ikke beskytte dem mot meg. Klagen blir levert mandag, skrev han.

