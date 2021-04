annonse

Opptøyene over store deler av Nord-Irland går nå inn i sin tredje uke og er de verste som regionen har opplevd på over ett tiår. Flere frykter at det verste fortsatt er i vente.

Denne gangen er det lojalister som står bak, og volden har enn så lenge hovedsakelig blitt rettet mot symboler for det nordirske statsapparatet. Biler og busser har blitt kapret og brent opp. Unge mennesker har kastet steiner og molotovcocktailer mot politiet. I underkant av hundre politibetjenter har så langt blitt såret og et ukjent antall bråkmakere har blitt arrestert.

Selv om de verste voldshandlingene har avtatt noe denne uken, har de underliggende årsakene til opptøyene ikke blitt adressert. Så volden kan i prinsippet blusse opp igjen når som helst. Det er også mulig at lojalistenes voldshandlinger kan skifte fokus og i større grad rette seg direkte mot det republikanske miljøet i Nord-Irland, som ikke vil vende det andre kinnet til.

I ytterste konsekvens kan nye runder med terrorisme og sekterisk vold mellom protestanter og katolikker finne sted – slik Nord-Irland så ut under perioden kjent som The Troubles fra slutten av 60-tallet til signeringen av Langfredagsavtalen i 1998, som fikk slutt på tre tiår med ekstreme voldshandlinger fra begge sider i konflikten.

Hva ligger til grunn for den nylige voldseksplosjonen, og hva krever de rasende demonstrantene? Resett har undersøkt.

En legendarisk IRA-leder

De første dagene av opptøyene kom i slutten av mars, samme uke som nordirske myndigheter bestemte seg for å ikke straffeforfølge lederne for det nasjonalistiske partiet Sinn Féin for åpenlyse brudd på coronavirusrestriksjoner i fjor sommer – da de deltok i begravelsen til Bobby Storey, en tidligere høytstående leder i den irske republikanske hæren (IRA) og en legendarisk skikkelse i det nordirske republikanske katolske miljøet.

Storeys begravelse trakk folkemengder på rundt 2000 personer. Videoopptak viser at de lovpålagte coronavirusrestriksjonene ikke ble overholdt av deltagerne.

Lojalistmiljøer i Nord-Irland beskyldte myndighetene for hykleri for avgjørelsen, og viste til at de hadde tatt beslutningen om å avlyse sine tradisjonelle 12. juli-parader i fjor sommer på grunn av Covid-19-restriksjoner. De opplyste også å ha gått glipp av sine egne begivenheter og politiske markeringer samt ikke deltatt i begravelsene til sine kjære, fordi de hadde overholdt disse restriksjonene.

Begravelsen burde derimot sees på som dråpen som fikk begeret til å renne over i kjølvannet av Brexit. En lett antennelig situasjon som bare vente på å eksplodere har ulmet i overflaten i det nordirske samfunnet helt siden britene stemte for å forlate EU. En av sidene i Nord-Irlands delte samfunn måtte tape på utfallet av forhandlingene, enten de katolske republikanerne eller de protestantiske lojalistene. Det ble de sistnevnte da den endelige Brexit-avtalen omsider ble undertegnet.

Brexit og Langfredagsavtalen

Det er utvilsomt flere forklaringsmodeller, men kjernen i problemet er Langfredagsavtalen fra 1998, som gjorde slutt på tre tiår med terrorisme og sekterisk vold mellom nordiske katolske republikanere lojale til Irland og protestantiske unionister lojale til Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irland (UK). Avtalen forbyr gjenopprettelsen av en fysisk grense mellom Nord-Irland, som fortsatt er en del av UK, og Republikken Irland, en uavhengig stat og et EU-land.

Da både UK og Irland var en del av EU, var det problemfritt å respektere fredsbetingelsene i avtalen, ettersom begge land var en del av unionens indre marked. Men for å gjennomføre Brexit og samtidig opprettholde integriteten til EUs indre marked samt betingelsene i Langfredagsavtalen, ble UK og EU enige om å innføre den upopulære «Nord-Irland-protokollen»:

Selv om Nord-Irland skulle fortsette å være en suveren nasjon i UK, ble regionen skilt ut av UKs indre marked og forble en del av EUs indre marked, slik at fri ferdsel mellom Republikken Irland og Nord-Irland kunne fortsette som før.

En ny grense

De facto-grensen mellom UK og EU er derfor nå i Irskesjøen mellom Nord-Irland og (øya) Storbritannia, med alle tollbarriene og handelsrestriksjonene på havner og flyplasser som følger med. Som et resultat av utviklingen, føler nordiske lojalister seg isolert fra resten av UK, og kanskje ikke uten grunn…

Mens London og Brussel fortsetter krangle over grensekontroller og handelskvoter, har tidligere feil – forverret av Covid-situasjonen – ført til tomme hyller i noen supermarkeder i Belfast. Som et resultat har tollere mottatt trusler fra sinte nordirske borgere, og flere er redde for å møte opp på jobb.

Mange nordiske lojalister føler seg utvilsomt sviktet av UKs statsminister Boris Johnson, som i sin tid sverget «over sin døde kropp» at ingen grense mellom Nord-Irland og Storbritannia ville settes opp som følge av Brexit.

Ved siden av de opplagte hverdagsproblemene Brexit forårsaket, er den større bekymringen for lojalistene knyttet til hvordan Brexit har potensialet til å endre Nord-Irlands politiske fremtid. De at frykter sjøgrensen etablert av «Nord-Irland-protokollen» vil skape et ustoppelig momentum mot irsk gjenforening, som vil føre til at de lojalistiske protestantene blir en minoritet i et republikansk og katolsk majoritetsland – EU-staten Irland.

Et forent Irland?

En fersk meningsmåling viser at 47 prosent av nordirske velgere foretrekker å forbli en del av UK, sammenlignet med 42 prosent som ønsker at den irske provinsen kjent som Ulster (Nord-Irland) skal gjenforenes med moderlandet Irland. 11 prosent av den nordiske befolkningen forblir ubestemte eller har ingen mening om saken.

De fleste nordirer under 45 år støtter derimot en irsk gjenforing, og hvis nåværende demografiske trender forsetter – katolikker har høyere fødselsrater enn protestanter – kan det bare være et spørsmål om tid før det vil være et flertall i den nordirske befolkningen for irsk gjenforening.

Den Dublin-baserte irske journalisten Amanda Ferguson forklarer det slik:

– Brexit har akselerert konversasjonen om irsk gjenforening. Det er ikke lenger en utenkelig tanke. Jeg tro det kommer til å skje – ikke på kort- eller mellomlang-, men på lengre sikt.

Lojalistsinne

Som følge av denne frykten, har det dukket opp graffiti i store deler av Nord-Irland – spesielt i konfliktfylte og delte byer som (London)Derry og Belfast – med budskap som: «Langfredagavtalen er ferdig, det er tid for krig» og «Britiske til vi dør».

Nord-irer lojale til London som den irske radiokanalen Dublin radio har intervjuet, krever at «Nord-Irland-protokollen» må fjernes helt, og truer i større og større grad med vold for å få det gjennomført.

– Protokoll eller ingen protokoll, Nord-Irland er fortsatt britisk. Det er sluttresultatet for alle. Sjøgrensen er det første steget mot irsk gjenforening. Nord-Irland er 100 år gammelt nå, og siden vår unnfangelse har ikke unionen vært så skjør, forklarte en ikke-navngitt lojalist og advarte:

– Det er sinne. Trusselen om vold har blitt tilsidesatt av (det nordiske lojalistpartiet) DUP (Democratic Union Party). Men hvis Nord-Irland-protokollen ikke blir fjernet, vil det være opp til individet om de vil ty vil til vold.

Militant mobilisering

Et annet, anonymt individ som kan vise til en lang historie med tilknytning til Nord-Irlands lojalistiske militante miljø, kommer med lignende advarsler. Vedkommende går langt i å kalle «Nord-Irland-protokollen» en eksistensiell trussel for det katolske lojalistmiljøet:

– Jeg har vært involvert med de paramilitære lojalistene siden Drumcree-protestene. Da var det sinne, frustrasjon og irritasjon. Men hvis man ser på det større bildet, handlet det kun om parader og angrep på vår kultur. Dette løfter bokstavelig talt Nord-Irland ut av UK og dreier det mot Dublin og Europa, sa han.

– Dette er ikke bare lojalister. Jeg har hørt forretningsfolk, lovlydige borgere som sier at det er nødvendig for lojalistene å ty til vold for at Nord-Irland forblir UK. Uten større forandringer (i Brexit-avtalen) i ukene – eller muligens månedene – som kommer, vil man å se organisert lojalistvold, la han til.

– Jeg vet at det foregår krypterte diskusjoner på kommunikasjonsapplikasjoner blant unge lojalister, hvor de deler adresser og bilregistreringsnumre til folk som de anser som legitime mål. De vurderer å bruke mot vold mot enhver person som argumenter for Nord-Irland-protokollen – enhver person er involvert i å opprettholde og implementere den, forklarte han videre.

Legitime mål

Vedkommende identifiserer deretter individer som han mener er legitime mål for angrep, inkluderet alle som er involvert i Sein Féin, Det (irsk-nasjonalistiske) sosialdemokratiske arbeiderpartiet (SDLP), Alliansepartiet, den irske regjeringen, og ikke minst den irske statsministeren Leo Varadkar.

– Jeg vil ikke anbefale ham å komme til Irland uten noen form for sikkerhetsstøtte. Han er et mål på grunn av de konstante truslene han kom med om å bringe tilbake IRA-vold hvis det ble satt opp noen form for fysisk grense mellom Irland og Nord-Irland. Så lojalister ser på dette og sier «Hvis Leo Varadkar kan komme med slike trusler, hvorfor kan ikke vi det samme for å få viljen vår?», spurte han retorisk.

– Det er mange mål. Vi har sett trusler mot grensestasjonsvakter. Selv om noen av disse personene bor i lojalistområder, implementer de grensen i Irskesjøen, så de gjør seg selv til mål. Hvis dette fortsetter er det 100% sikkert at lojalistene kommer til å ty til vold, advarte han.

Hva nå?

Det er umulig å spå om situasjonen i Nord-Irland vil roe seg, forverre seg, eller forbli den samme i tiden fremover. Det vil kun tiden vise.

En ting er likevel sikkert. Republikanske lojalister er ikke fornøyd med dagens politiske status quo i kjølvannet av Brexit, og frykter at hjemlandet deres snart kan bli absorbert av sine bitreste fiender – katolske republikanere – og bli til en minoritet i et fremmet land. De kommer derfor til å fortsette å vise sin misnøye og forsøke å gjøre om på den forhatte «Nord-Irland protokollen» ved hver anledning.

Om de vil gjennomføre truslene om ytterligere voldshandlinger, målrettede likvideringer og eventuelt terroristaksjoner gjenstår å se. Men om gjør alvor av sine ord og til slutt velger å gå ned voldsveien, er det liten tvil om at nord-irske katolske republikanere kommer til å stå å ta imot uten å slå tilbake.

Står nasjonen foran The Troubles 2.0?

