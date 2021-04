annonse

annonse

– Jeg holder bare ikke ut. Det er så bunnløst tragisk å ha sett partiet gjøre dette mot seg selv. Det er et historisk bunnpunkt.

– Det har vært 15 fine år, Arbeiderpartiet. Takk for meg, skriver Tore Sindig Bekkedal, som har vært medlem av Vestre Arbeidersamfunn, et av Oslo Aps største partilag.

I utmeldingsskjemaet han har delt på Twitter har han oppgitt «rusreformen» som begrunnelse for utmelidngen.

annonse

På Twitter får han også svar fra bystyrerepresentant Farukh Qureshi, som har vært blant forkjemperne for rusreform internt i partiet.

– Resultatet var nedslående, og det føles tungt. Ikke meld deg ut, bli igjen – vi trenger deg og ditt engasjement for et bedre samfunn, skriver Qureshi. Men Bekkedal svarer at han ikke tror dette vil nytte og at han ikke kan stå inne for hva «partiet mitt har blitt›.

– Jeg holder bare ikke ut. Det er så bunnløst tragisk å ha sett partiet gjøre dette mot seg selv. Det er et historisk bunnpunkt, skriver Bekkedal.

Det har vært 15 fine år, @Arbeiderpartiet. Takk for meg. — Tore Sinding Bekkedal (@toresbe) April 16, 2021

annonse

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474