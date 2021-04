annonse

I den nye klimaplanen som er behandlet på Stortinget, har Sosialistisk Venstreparti (SV) foreslått å innføre nullutslippsambulanser i helsetjenestenk.

I forslaget lyder det at regjeringen skal komme tilbake med en plan for å innfase nullutslippsambulanser, skriver Nettavisen.

– Norge må også begynne å tenke på hvordan dette kan gjøres, og finne kjøretøyer som fungerer. Det vil antagelig være snakk om hydrogenambulanser der det er lengre distanser, og el-ambulanser i by. Det er også noen fordeler her, for eksempel har elektriske kjøretøy mye raskere akselerasjon, noe som kan redde liv i noen situasjoner i byene, sier SVs helsepolitiske talsmann Nicholas Wilkinson.

Forslaget får Høyre til å reagere.

– Ambulanser frakter ofte folk over lange avstander i all slags vær. Det er ikke sånn at nullutslipp alltid er et alternativ. I mine øyne kan ambulansene gjerne både ha turbo og gå på høyoktan, sier helsepolitisk talskvinne Mari Holm Lønseth i Høyre.