Den europeiske kommisjonen mot rasisme og intoleranse siste rapport gir Norge ros for å ha gjort fremskritt på anti-diskriminering, selv om det fremheves flere uromomenter.

De kritiserer blant annet Norge for mangelfull helsehjelp til papirløse. Rune Berglund Steen i Antirasistisk senter (ARS) er helt enig:

– Norge forblir et land hvor en del mennesker går omkring med alvorlige helseplager uten å få hjelp, simpelthen på grunn av hvem de er. Det er ikke, og kan ikke være, levelig i et sosialdemokrati, eller et land som hevder å respektere menneskerettigheter og menneskeverd.

Han er også bekymret for at skoler altfor ofte mangler beredskap til å håndtere rasisme.

– Her ser vi behov for styrking både av undervisning og rutiner, slik at elever kan føle seg sikre på at rasisme og diskriminering tas godt tak i. Alle elever har krav på en trygg skolehverdag, sier han til Utrop, og legger til at BLM-dekningen i media demonstrerte mye skjult rasisme:

– Samtidig som det har vært flere positive tiltak mot rasisme og diskriminering de siste årene, er det vanskelig å se den reelle forbedringen av situasjonen som vi trenger å se. Spesielt i etterkant av BLM-markeringene i fjor, og de mange som sto fram og delte sine vitnesbyrd om opplevd rasisme da, har samfunnet en forpliktelse til å ta et solid tak.

Berglund Steen mener det er positivt at det er flere dommer mot hatefulle ytringer enn før.

– Likevel er realiteten at de langt fleste hatefulle ytringer aldri møter noen reaksjoner. Det er også grunn til bekymring for at flere anmeldelser mot høyreekstreme og nynazistiske aktører har blitt henlagt, eller tapt.

Videre er han bekymret for at diskrimineringsvernet ikke er effektivt nok.

– Få personer som utsettes for rasisme eller diskriminering, opplever at dette noen gang blir rettet opp gjennom de systemene som er etablert for å håndtere problemet. Det burde være motsatt: Hvis du opplever rasisme eller diskriminering, bør du kunne forvente at det vil få konsekvenser – at systemet står klart til å kjempe for deg.

