Overlege Pål André Holme som skrev om bivirkningene av AstraZeneca-vaksine sier at han burde ha opplyst om sitt økonomiske forholdt til Pfizer og Bayer.

Som medforfatter i en fagartikkel skrev Home om bivirkningene av AstraZeneca-vaksinen. Den ble publisert i New England Journal of Medicine.

Han informerte ikke om at han har mottatt over 1 million kroner fra konkurrentene Pfizer og Bayer de siste fem årene, skriver Klassekampen.

Holme skriver i en epost til NRK og nettavisen Børsen torsdag at han burde opplyst om honorarene:

«Vi ser at det kan oppfattes som uheldig for vår habilitet at vi ikke har oppgitt opplysninger om utbetaling fra alle vaksinerelaterte legemiddelfirmaer i forbindelse med artikkelen i New England Journal of Medicine (NEJM). Det burde vi ha gjort, selv om vi fortsatt er av den oppfatning at dette ikke har direkte relevans for det medisinske innhold vi har publisert i artikkelen».

Han legger til at hele forfattergruppen supplerer artikkelen med denne opplysningen.

Utbetalingene fra Pfizer og Bayer kommer fra foredrag ved internasjonale og nasjonale fagmøter/kongresser som også inkluderer forberedelser samt undervisning/opplæring, kurs- og møtevirksomhet og reiserefusjon.

