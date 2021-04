annonse

I det nystartede PR-byrået har han hentet inn politikere fra Høyre og Arbeiderpartiet.

Petter Stordalen eier Storm Communications, det nye byrået skal hete Storm Samfunn og skal ledes av Julie Remen Midtgarden (36) og Zaineb Al-Samarai (33).

Storm Samfunn skal jobbe med samfunns- og myndighetskontakt – på folkemunne kjent som lobbyisme. Storm Samfunn blir et søsterselskap av Storm Communications, det ledes av Marius Parmann og styreleder Per Valebrokk. De jobber med selskapskommunikasjon, finansiell kommunikasjon og krisekommunikasjon.

– Vi snakket tidlig om å lage noe innen samfunnskontakt og politikk, og da var Per og Marius tidlig ute og nevnte disse to. I dag står vi her og de har kommet til oss. For meg er de det fremtidens Norge er: Unge, dyktige, fremgangsrike, og – ikke overraskende – de er kvinner, sier investor i Storm Communications, Petter Stordalen til DN.

Med på den nye satsingen har Storm fått med seg Julie Remen Midtgarden og Zaineb Al-Samarai:

Zaineb Al-Samarai er utdannet jurist og har blant annet vært vararepresentant for Arbeiderpartiet på Stortinget. Julie Remen Midtgarden kommer fra Høyre, og har vært statssekretær for daværende kunnskapsminister Jan Tore Sanner, politisk rådgiver for daværende arbeidsminister Anniken Hauglie og kommunikasjonsrådgiver for Høyres stortingsgruppe. Begge har også vært byrådssekretærer i Oslo, men for hvert sitt byråd.

– Det vi ser for oss er at vi skal bygge et byrå som består av de beste folkene innen politikk, samfunn og myndighetskontakt. At det er et selskap som består av mennesker med ulik bakgrunn, mangfold og som kan ha utradisjonelle innganger til kommunikasjon, sier Midtgarden.

Al-Samarai sier at det å ha sittet på begge sider av bordet er en styrke for å være en god rådgiver. Da kan en fortelle hvordan man skal navigere i det politiske landskapet.

