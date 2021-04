annonse

Har du bestilt pakker på nettet i det siste, er du langt ifra alene. Posten opplever julerush for tiden og ber deg hente pakker så fort som mulig.

– Vi er ikke vant med julestemning i april. Vi gleder oss over å ha mye å gjøre, men det er nå så høye pakkevolum at vi oppfordrer kunder til å hente pakkene så fort de kan, sier pressesjef Kenneth Tjønndal Pettersen.

Posten sier det også må tas høyde for at forsinkelser kan oppstå. De høye pakkevolumene gjør at Posten nå har samme bemanning som under julerushet.

Pakker fra netthandelen økte med 48 prosent i fjor, og veksten har fortsatt i år. Hjemlevering av pakker setter stadig nye rekorder.

