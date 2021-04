annonse

– Hvorfor lar Avisa Oslo denne politikeren stå og lyve uimotsagt? De fleste Oslo-borgere er mot fjerning av parkeringsplasser og sløsing med rød asfalt.

Dette er en av reaksjonene på videointervjuet med Eivind Trædal.

I en video publisert og promotert på sosiale medier av Avisa Oslo forsvarer Miljøpartiet De Grønnes bystyrerepresentant Eivind Trædal byrådets sykkelsatsing.

– Det spørs jo litt hva du spør om. Men vi ser at det er veldig bred støtte til sykelsatsingen i Oslo, sa han til Avisa Oslo.

MDG-politikeren viser til at politikerne helt siden 70-tallet har ønsket et sammenhengende sykkelveinett i byen, men at det først nå bli rnoe av. Han avviser også beboernes frykt for å miste parkeringsplasser og viser til at tiltak som beboerparkering vil gjøre det lettere for folk på Frogner å finne parkering.

I avisens kommentarfelt er imidlertid flere kritiske til MDG-politikeren.

– De raserer og ødelegger Oslo! Ikke rart mange flytter herfra! Heldig for de omkringliggende kommuner som blir beriket med mange flotte barnefamilier, slår en kvinne fast.

En annen lurer på hvorfor MDG får fremføre sitt budskap uimotsagt.

– Hvorfor lar Avisa Oslo denne politikeren stå og lyve uimotsagt? De fleste Oslo-borgere er mot fjerning av parkeringsplasser og sløsing med rød asfalt.

– Hvor mye betalte Oslo MDG dere for denne «saken»? spør en mann med innvandrerbakgrunn, uten å få noe svar fra Avisa Oslos redaksjon.

– Kjempebra

Andre er imidlertid svært positive til MDGs sykkelsatsing i hovedstaden.

– Kjempebra at vi får sykkelfelt her! Tryggere for både barn og gamle, og med mindre biltrafikk blir det både bedre luft og mindre støy for bebuarane. Dette blir topp, skriver en kvinne.

– Hurra for sammenhengende sykkelveinett i Oslo. Det trengs for at fler skal føle seg trygge i trafikken og tørre å ta sykkelen fatt, slår en annen fast.

