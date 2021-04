annonse

annonse

Ole Gunnar Solskjærs Manchester United har stø kurs mot 2.-plassen i Premier League, men nordmannen har ikke avskrevet tittelhåpet helt ennå.

United ligger elleve poeng bak Manchester City med én kamp til gode på byrivalene. Mye skal gå galt for de lyseblå om det ikke blir seriegull.

– Vi gir aldri opp. Manchester United gir aldri opp. Dette laget har hatt for mange tilbakeslag og kommet tilbake til å ha det i vårt DNA. Det er ikke i vårt DNA. Men om det er realistisk? Nei. Mest sannsynlig ikke, sa Solskjær på fredagens pressekonferanse.

annonse

Søndag møter United Burnley, mens Manchester City spiller sin kamp denne runden kommende onsdag. Lørdag har City FA-cupsemifinale mot Chelsea.

– Når du har hatt et lag som har vært så stabile som Manchester City har vært, venter man ikke at de taper tre kamper på de seks siste. Men vi vil avslutte sterkt. Vi tar én kamp av gangen, sa Solskjær.

Selv om det er et stykke opp til Manchester City, har United fortsatt å gjøre framgang i ligaen. Fjorårets tredjeplass ser etter all sannsynlighet ut til å bli byttet ut med annenplass med sju poeng ned til Leicester på plassen under.

annonse

Det vil uansett bety at de rødkledde vil havne innenfor topp fire for andre sesong på rad for første gang siden Sir Alex Ferguson ga seg som manager i 2012/13-sesongen.

Det gleder Solskjær, men:

– Hvis det er det vi klarer, å være i nærheten av et trofé, er det framgang. Men vi er ikke ferdige da. Målet er å vinne ligaen, men vi er ikke i Ferguson-æraen. Vi har hatt en transformasjon siden han dro. Det ville uansett skje, for det fins ingen bedre. Det vil ikke komme noen bedre. Han var sjefen. Han var her i så mange år, og det ville alltid bli vanskelig å erstatte ham, sa nordmannen.

Manchester United har ikke slått Burnley hjemme i Premier League siden 2014/15-sesongen.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474