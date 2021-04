annonse

Jonas Gahr Støre vil ikke støtte en rusreform som innebærer generell avkrimininalsering av narkotika.

Det kunngjorde han på Arbeiderpartiets landsmøte fredag, ifølge NTB.

– Når narkotika er forbudt, bør det ha en konsekvens å besitte og skaffe seg det. Derfor er jeg imot en generell avkriminalisering av narkotika, sa Støre til Aps landsmøte fredag.

Ap-lederen vil derfor ikke støtte avkriminaliseringen av bruk og besittelse av mindre mengder narkotika, som er et av hovedgrepene i regjeringens forslag til rusreform.

Vil ha skille

Støre ønsker derimot å innføre et skille mellom rusavhengige og rekreasjonsbrukere.

– Vi vil ha rusreform. Vi vil gjøre noe som hjelper folk. Vi vil gjøre noe som tar oss videre. Og da er min tilnærming denne: Vi skal hjelpe de med rusavhengighet som trenger hjelp, og skal være solidariske med dem som ikke er i befatning med rus, og som ikke skal inn i det, sa Støre.

Et nei fra Ap til avkriminalisering kan i realiteten bety kroken på døra for rusreformen.

Venstre-leder Guri Melby har gjort det klart at regjeringen er villig til å forhandle med Ap om flere deler av reformen, men også at det er uaktuelt å skrote prinsippet om avkriminalisering for alle.

Støre håper på sin side på forhandlinger.

– Vi er åpne for å sette oss ned med partiene på Stortinget og diskutere med dem, sier han.

Et delt AP

ifølge NTB vil mindretall i Arbeiderpartiets redaksjonskomité nå gå inn for å avkriminalisere bruk og besittelse av små brukerdoser narkotika.

Flertallet vil derimot opprettholde et forbud mot narkotika og videreføre straffereaksjoner, men ha endringer i lovverket som sikrer en avkriminalisering for bruk og besittelse av mindre brukerdoser for tunge rusavhengige.

Det går fram av en uttalelse om rusreformen som ble lagt fram for Arbeiderpartiets landsmøte fredag.

Uttalelsen skal stemmes over fredag ettermiddag.

– Vi ikke forandre noe

Jussprofessor Hans Fredrik Marthinussen sier til NTB at dersom Ap vedtar dette, vil det i praksis bety at lite vil bli endret i narkotikapolitikken.

– Det vesentlige er å bekjempe stigmaet, og der mener alle at avkriminalisering er sentralt, sier Marthinussen til NTB.

– Hvis man ikke avkriminaliserer, er det fortsatt politi og straff som gjelder. Å innføre et slags skille vil ikke være en reform, men en henstilling til politiet om å være «snille» med dem som har et alvorlig rusproblem.

Jussprofessoren påpeker at politiet i en årrekke har fått beskjed om ikke å gå etter rusbrukere.

– Men det gjør de ikke. Dette har vært forsøkt, og det fungerer ikke, sier han.