Sjøli mener nettets «flate» struktur fører til at pseudokunnskap lett gis like stor tyngde som virkelig kunnskap, noe sjarlataner, fusentaster og lurendreiere vet å utnytte.

Han skriver også at vaksinemotstand er et problem når vi står overfor en utfordring som den vi har nå:

– De tragiske coronadødsfallene etter arrangementet i låven på Gran i påsken, bør være en vekker for oss alle. Ikke minst for oss i media, som altfor lenge har vegret oss for å ta dette underlige fenomenet på alvor, kanskje av frykt for å gi konspirasjonsteoretikere en ropert inn i «mainstreamen», skriver han i VG, og legger til:

– Kulturen har for lenge blitt avvist som noe sært og smått, og helt på siden av det normale samfunnet.

VG-mannen skriver at vaksinemotstand er en del av protestene mot tiltakene. Men han sier at de igjen er alt fra slike som tror på den «globale elitens» plan for å kontrollere befolkningen, til at vaksine er «unaturlig» og farlig for kropp og sjel.

– Det er selvsagt en legitim posisjon selv å ville bestemme hva man vil ha inn i egen kropp, men i kampen mot et globalt, dødelig virus kan denne personlige friheten føre til din nestes ufrihet. Det bør selv moderate vaksinemotstanderne tenke nøye gjennom, skriver han, og stiller et spørsmål:

– Kanskje har også meningskorridoren vært for smal, slik at ytterliggående miljøer for enkelt har fanget opp legitim kritikk og spørsmål.

Han skriver videre at nå er det motstand mot tiltakene – ja, mot selve viruset i seg selv – som er motoren i mange av disse miljøene. Han tror også at ideene kan føre til at viruset spres ukontrollert ut i samfunnet fordi de involverte nekter å la seg teste eller opplyse om potensielle smitteveier. Sjølie hevder det er dobbelt tragisk.

