annonse

annonse

De vil avdekke om AUF har sanket medlemmer kun for å skaffe seg innflytelse i Arbeiderpartiet.

De har vært murring om at 10-kronersmedlemmene gir AUF uforholdsmessig makt i Arbeiderpartiet, skriver NTB.

– Sentralstyret anmodes om å sette i gang et særskilt arbeid, der AUF deltar, for å øke medlemstallet i partiet, utvikle bedre rutiner og systemer for verving og medlemspleie, vurdere konsekvensene av ulike modeller for introduksjonsmedlemskap i partiet, og komme med forslag til eventuelle vedtektsendringer, heter det i en uttalelse som ble vedtatt på Arbeiderpartiets landsmøte lørdag.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse