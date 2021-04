annonse

Personer tilknyttet den omstridte organisasjonen Black Lives Matter stormet en restaurant i Dallas og ropte at de «brenner ned dritten».

Det siste året har Black Lives Matter fått enorm støtte blant de etablerte mediene. De har også blitt hyllet av kjendiser og politikere.

Men ikke nok med det. I Premier League har fotballspillere hatt Black Lives Matter-logo på draktene sine. I tillegg har fotballforbundet i England bestemt at spillerne skal knele før avspark i solidaritet med Black Lives Matter.

English Premier League did this too when they restarted back in June. Also wore BLM kit names and badges. pic.twitter.com/HkCWwL0k1c — Not Important (@ChildishBriton) July 24, 2020

Alt dette har skjedd i en tid hvor Black Lives Matter har forårsaket opptøyer og plyndring i flere amerikanske byer. Politistasjoner og andre bygninger har blitt brent ned til grunnen.

Verst gikk det for seg i byen Minneapolis hvor et politihus ble brent ned til grunnen av sinte demonstranter i fjor sommer.

Aktivistene i Black Lives Matter har også varslet at de vil brenne ned Minneapolis på nytt om politimannen i George Floyds drapssak går fri.

I was right when I told FreedomWire that Joe Biden would open the borders, raise gas prices, raise taxes, and spend his time hiding in the White House. #politics https://t.co/9kuA4GJan3 — FreedomWire (@FreedomWireNews) April 8, 2021

Stormet restaurant

Men Black Lives Matter har ennå ikke fått sin «rettferdighet».

For noen dager siden stormet den marxistiske organisasjonen en restaurant i Dallas, i USA. Der hadde de kommet opp med et nytt slagord som de ropte høyt.

– Hvem brenner dritten ned? Vi brenner dritten ned!, brølte aktivistene.

De skrek også «hvorfor i helvete er dere stille, stillhet er vold» til restaurantgjester.

Les også: Her roper «Black Lives Matter» at politiet må drepes i 2014 under Obamas presidentskap

"Silence is violence, why the fuck are you quiet?"#Protest #DallasTX pic.twitter.com/NJE1R02hvS — Cat Hyde Кот Хайд (I'm just here for my ban)🖤🧡 (@KBoomhauer) April 14, 2021

