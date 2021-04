annonse

Mener det er et problem at det er for mange nordmenn blant de vaksinerte.

Assisterende bydelsoverlege Gunnar Rusten i Stovner bydel mener det er et problem at 85 prosent av vaksinedosene ble satt på personer med norske navn i de to høyest prioriterte gruppene, aldersgruppene 75 til 84 år og fra 85 år og oppover.

Kun 15 prosent hadde utenlandske navn, skriver Klassekamepn.

– Blant dem som var smittet, var det om lag 15 prosent norske navn og 85 prosent utenlandske navn, sier Rusten.

Ønsker skjevfordeling

Han ønsker nå en skjevfordeling av vaksinene basert på adresse, slik at flere i delbydelene med høyere innvandrerandel blir vaksinert. Legen ønsker at myndighetene skal prioritere vaksine ut fra sårbarhet og ikke alder, slik det blant annet gjøres i USA.

– Jeg tror de sentrale myndighetene har en drøm om at Norge er ganske homogent med stor grad av likhet. Vi vil gjerne se at det er ganske likt overalt, men sånn er ikke virkeligheten.

