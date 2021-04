annonse

Chelsea vant 1-0 i FA-cupsemifinalen på Wembley og knuste dermed Manchester Citys håp om en historisk tittel-kvadrupel.

Hakim Ziyechs scoring etter 54 minutter sørget for at blåtrøyene fra London er i FA-cupfinalen for annet år på rad og for fjerde gang på fem sesonger. Muligheten til oppreisning etter fjorårets tap mot Arsenal (1-2) kommer på nasjonalarenaen 15. mai.

Manager Thomas Tuchel så ut til å treffe perfekt med kampplanen lørdag, og Chelsea slapp til lite mot et City-lag som ofte har mye å komme med offensivt.

– 2. omgang var litt krevende, men vi scoret målet vi trengte. Om du ser på det vi fortsatt spiller for, er det så mange muligheter, og alle synes det er veldig spennende, sa Ziyech til BBC med henvisning til at Chelsea også skal spille semifinale i mesterligaen og kjemper om topp-4-plassering i ligaen.

– Det var en veldig, veldig sterk prestasjon. Vi spilte fortreffelig de første 35 minuttene, og så spilte vi nok en halvtime fra starten av 2. omgang som var så, så sterk. Vi fortjente å lede, og vi fortjente å vinne, kanskje med flere enn ett mål, sa Tuchel til Viaplay.

Overraskende

Et City-lag som har kjempet på alle fronter og sendte Borussia Dortmund ut av mesterligaen så sent som onsdag, så noe preget og slitent ut i lørdagens oppgjør.

– Vi spilte bra de siste 15 minuttene. Vi slet med å finne rom før det. Men gratulerer til Chelsea. En tett kamp, sa City-manager Pep Guardiola.

Chelsea hadde bemerkelsesverdig mye ballbesittelse i en tam første omgang, og ti minutter etter pause straffet de Guardiolas lag. City var uorganisert og sto litt for høyt da Chelsea vendte spillet og satte fart.

Jorginho vendte av Phil Foden og spilte til Mason Mount, som hurtig sendte raske Timo Werner på løp. Han skaffet seg forsprang nok til å slå inn til Ziyech, som hadde løpt seg fri og satte ballen i tomt mål.

Det var en av de første ordentlig store sjansene i kampen. I første omgang hadde Chelsea riktig nok vist tendenser, blant annet da Ziyech fikk et mål annullert for offside etter fem minutter.

Tamt

Ben Chilwell sleivsparket ballen utenfor på en god mulighet etter 18 minutter, og Werners fart skapte noen småfarligheter, men generelt var det tafatt fram til scoringen. City fikk sin første sjanse først like før pause, og da headet Fernandinho et godt stykke utenfor etter en corner.

De lyseblå startet uten formspilleren Ilkay Gündogan på midtbanen, og tidlig i 2. omgang måtte playmaker Kevin De Bruyne byttes ut da han landet skjevt på foten og så ut til å få en trøkk i ankelen.

– Det ser ikke bra ut, han har smerter. Vi får se. Han skal gjennom en undersøkelse i morgen, sa Guardiola om De Bruyne.

City hadde gode spillere å kaste inn, som formspilleren Foden og nevnte Gündogan, men det var ikke enkelt å spille ut et godt organisert Chelsea-lag som ledet 1-0.

Det hjalp heller ikke at Ruben Dias og Rodri bommet da de fikk muligheter fra god posisjon inne i Chelsea-feltet.

Ny finale

Ziyech fikk en brukbar mulighet til å doble ledelsen kort etter scoringen, men han kom såpass tett oppi City-keeper Zack Steffen at han ikke fikk ballen forbi keeperen.

Senere kom Werner seg fri på kanten, men tyskeren ble som så ofte litt for tafatt og usikker da han skulle avslutte. På overtid trodde Christian Pulisic at han hadde punktert kampen, men han ble avvinket for offside.

Ett mål skulle uansett vise seg å holde for Chelsea. City er slått ut av FA-cupen og kan glemme fire titler på én sesong, men de har stadig god sjanse til å vinne de tre andre turneringene de er med i. Manchester-laget har stort forsprang på toppen av Premier League, er klar for semifinale i mesterligaen og skal spille ligacupfinale mot Tottenham neste helg.

Søndag avgjøres det hvem Chelsea møter i FA-cupfinalen i mai. Da møtes Leicester og Southampton på Wembley.

