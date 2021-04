annonse

annonse

Det er uansvarlig og «hodeløst» at 19.500 utlendinger i 2020, fikk innvilget norsk statsborgerskap.

Utrolig, men sant. I 2020 fikk nesten 19.500 utlendinger innvilget norsk statsborgerskap som dessverre er en økning på 6.300 fra 2019. Denne politikken må stoppes. Ikke uventet er det personer fra Afrika som topper listen. Hele en av tre som fikk innvilget norsk statsborgerskap er i fra Afrika.

Les også: Demokratene vil gradvis avvikle pressestøtten og fjerne NRK-lisensen

annonse

Demokratene mener bestemt at som utlending kan man ikke automatisk forvente at få innvilget et norsk statsborgerskap eller familiegjenforening, når man ber om det. Norge kan ikke lengre være en «gavebord» som alt for lett gir utlendinger rettigheter gjennom norsk statsborgerskap og dermed rettigheter – eller som det med rette sies på folkemunne: Gullkort i folketrygden.

I dag gir faktisk Storting og regjering flyktninger 40-års opptjening i folketrygden fra første dag. Noe etnisk norske kvinnelige, slitere spesielt kan drømme om – og her er hele 9 av 10 kvinner de med lavest trygd. Erna Solberg, husk at: Norge har i dag over 900-tusen alderspensjonister som fortjener langt bedre trygdeytelser enn utenlandske personer som har fått innvilget flyktningstatus i Norge.

Derfor hjelper det heller ikke at partiene på Stortinget i 2020, delte ut hele 19.500 norske statsborgerskap – med rett til familiegjenforening på billigsalg. Tenk nøye etter følgende: Bare på ett år er dette faktisk like mange innbyggere som bor i byene som: Lillehammer, Kristiansund, Mo i Rana, Elverum, Hønefoss og Alta. Dette er «rett og slett» en hodeløs politikk som må ta slutt. Nok er nok!

annonse

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474