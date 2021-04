annonse

Er muslimer SIANs nyttige idioter?

Lørdag 10. april 2021 holdt Stopp Islamiseringen av Norge (SIAN) en varslet og lovlig demonstrasjon på Strømsø Torg i Drammen.

Det var bokstavelig talt etablert en jernring rundt SIANs representanter, et dobbelt sperregjerde med sammenlenkede deler. Innenfor stod uniformerte politifolk med blikket rettet mot folket utenfor, flere utstyrt med skjold for å beskytte SIAN mot gjenstander som ble kastet. Opprørspoliti og sivilkledd politi utenfor.

I forkant av demonstrasjonen hadde politiet sendt rundskriv til virksomheter rundt Strømsø Torg med oppfordring om å fjerne eller sikre gjenstander som kunne kastes eller settes fyr på, forretningene var oppfordret til ikke å selge egg. Det gikk med betydelige mengder egg, men også poteter, klementiner og epler foruten brukte lyspærer og glass- og plastflasker med og uten innhold. Politiet brukte tåregass, men demonstrantene hadde hellet med seg: Det blåste sterk vind, tåregassen drev bort fra demonstrantene og inn mot det avsperrede området.

Demonstrasjonen skulle vare fra kl 13 til 15, men ble avblåst av politiet etter 1 ½ time. Det ble vurdert som uforsvarlig å fortsette. Mobben vant. Igjen. Ytringsfriheten er derfor under angrep.

SIANs mål var å provosere de muslimske tilhørerne, å si at de lyktes er en underdrivelse. Det ble sitert fra Koranen. Tilskuere som til nå har betraktet Koranen som en eventyrbok, fikk syn for sagn: Når høytlesningen kom inn på hvordan muslimer skal behandle de vantro, var det bare å titte over sperregjerdet. Der sto muslimske ungdommer, menn og kvinner, som et levende bevis på sann tro, profetens befalinger ble etterlevd til minste stein.

Unge muslimske jenter ytret fortvilelse over SIANS manglende respekt for profeten. En muslimsk kvinne utenfor gjerdet holdt en koran hevet over hodet, innimellom ropte hun slagord. Alle på perfekt, aksentfritt norsk. Motdemonstrantene – muslimmobben – virket velorganisert. Store flokker løp hurtig fra sted til sted, koordinert per telefon. Da demonstrasjonen var slutt tok mange av dem toget tilbake dit de kom fra.

Snu ryggen til

Det har skjedd en interessant utvikling siden Arne Myrdal i Folkebevegelsen Mot Innvandring (FMI) demonstrerte i Brumunddal for tretti år siden. Den gang var det etniske nordmenn på begge sider i demonstrasjonen.

Den muslimske mobben i Drammen kunne lært en god del av hvordan brumunddølene viste sin uenighet med Myrdal. De vendte ryggen til ham – og lot det være med det.

Vi skal ikke skjære alle muslimer over en kam: Under demonstrasjonen var det et par godt voksne muslimske menn som forsøkte å roe gemyttene, men de talte stort sett for døve ører. Andre voksne muslimske menn – og eldre brødre – sendte sine mindreårige sønner og brødre i butikken for å kjøpe egg og andre kastevåpen. Når man argumenterer med steinkasting, har man vist at man ikke evner å delta i noen form for intellektuell diskusjon.

Drammen – Norges første no-go-sone?

Ut ifra hvordan den muslimske befolkningen med god støtte fra blåøyde nordmenn oppførte seg i Drammen, er det etter min mening intet videre håp for byen. Skal jeg våge meg på en spådom, vil jeg spå at Drammen vil bli Norges første no-go-sone. Som den nest største innvandrerbyen i Norge, etter Oslo, er det områder i Drammen der halvparten av innbyggerne er innvandrere. Sysselsettingen her er på 57 prosent, mot 78.5 prosent i befolkningen ellers.

Kanskje er det på tide at Drammen jobber mer med holdnings- og toleransekampanjer blant sine innbyggere. Det vi har vært vitne til under Sian-demonen er bare starten på en usikker og utrygg fremtid, merk dere mine ord.

Og til dere innvandrere, dersom dere ønsker Midtøsten-tilstander, anbefaler jeg dere sterkt å returnere til der dere kommer fra. Dere kan hevde at dere er norske til dere blir blå i trynet. Oppførselen dere utviste under demonstrasjonen viser det motsatte.

