Også Karl Mathias Moberg (30) fra Stavanger forlater partiet.

– Støres uttalelser og landsmøtets avgjørelser i dag er skammelig og ikke verdig Ap, skriver han på Twitter.

Fornøyd

Ap-leder Jonas Gahr Støre sier han synes det er synd at flere melder seg ut, men er fornøyd med landsmøtets vedtak.

– Jeg har fått veldig mange tilbakemeldinger fra folk som støtter det vi har gjort, som sier at de skal bytte parti til Ap og at de er glade for at vi har tatt et godt, ansvarlig standpunkt.