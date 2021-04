annonse

Kjære Norge,

Som kjent ga Norge i 2019 rekordhøye 37,8 milliarder kroner i bistand. Bistanden til Etiopia økte med 178 millioner kroner fra 2018, til 689 millioner. Norge er med andre ord verdensmestere i bistand.

Norge ligger på verdenstoppen hva u-hjelp angår. På samme tid gir Norge milliarder til korrupte land. I 2020 budsjettet satte regjeringen av drøyt 39 milliarder kroner til bistand. Dette nevner jeg fordi dette angår deg. Dette er penger som du og din familie har betalt til den norske stat i avgifter og skatter. Med andre ord vi må først hjelp våre egne.

Vigdis J. Reisæter har skrevet en bok som angår oss «jeg skal hjelpe deg. En sykepleiers farvel til eldreomsorgen. Etter ti år sier Vigdis Reisæter opp sykepleierjobben i 2018. Hun orker ikke lenger gi utilstrekkelig hjelp. Hun stikker hull på en verkebyll med dokumentarboka «Jeg skal hjelpe deg».

Hun påpeker om sommeren har kuer, etter loven, krav på frisk luft. Innsatte i fengsel har rett på minst en time utendørs hver dag. Per dags dato finnes det ingen tilsvarende rettigheter for eldre på sykehjem.

Reisæter stikker hull på en verkebyll, fylt av skam og fortvilelse over ikke å kunne gi forsvarlig helsehjelp. Resultatet er en sørgmodig rapport om gamle og syke som sitter inne i ukevis,s om ligger innsmurte i egen avføring, og som gis piller når det er tid og omsorg de trenger.

Dette er folk som ble født kort tid etter krigen (1940-45). Det er den generasjonen som var med på å bygge opp Norge. Vi har all grunn til å være stolte av dem. Da burde politikere og andre ledere sørge for at sykehjem får de ressurs de trenger. Det betyr nok tid, nok fagkompetanse. Da burde en ansvarlig regjering sette av budsjett til sykehjem slik at det blir velfungerende.

På samme tid som folk på sykehjem i Norge ikke får den behandlingen de har plikt, men også rett til å få sender stortinget en kvart milliard kroner til folk i Romania, Polen og Latvia. Dette er et svik mot alle de som lider på norske sykehjem.

Dette gjelder ikke bare sykehjem, men i like stor grad angår det norske sykehus, psykiatrien, og mange andre institusjoner i Norge. Det handler om at politikere må ta ansvar. De fleste på venstresiden har fraskrevet seg det ansvaret.

De er etter min oppfatning selvopptatte. De har ikke empati for eget folk. De ser seg selv i speilet. De andre ser de ikke. De er forfengelige. De er stort sett veltalende, men de er kun interessert i seg selv. De bruker/misbruker andre for å oppnå makt/privilegium.

De er med andre ord en tragedie for det norske folk.

For orden skyld på samme tid sender stortinget en kvart milliard kroner hver måned til folk i Romania, Polen og Latvia. Dette kan stortingsrepresentant Erlend Wiborg fra Frp bekrefte. I stedet burde det handle om å ta vare eget folk først.

Disse ordene er godt ment.

Hilsen fra Slovenia

