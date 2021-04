annonse

– Det er vanskeleg å forklare korleis det kjennest når bygda di visnar framfor auga dine.

Hjå NRK P3 skriv NRK-journalist Vilde Gjerde Lied (25) om korleis ho kjenner på ansvaret for at bygda hennar i Sunnmøre ikke skal døy, men at ho ikke greier tanken på å flytte heim.

Skolen er lagt ned og trevarefabrikken er flytta. Det er vanskeleg for ho å sjå for seg eit liv der ho kjem frå.

– Det var vondt å innrømme at eg, som er så glad i bygda og som oppriktig trur at det er betre å bu der enn i byen, sjølv ikkje greier tanken på å bu der, skriv NRK-journalisten.

Ho fortel om korleis det å flyta heim ville vore å «å stagnere, at eg vil bli gløymt, at det er umulig å bli noko, at det er det same som å gi opp.»

Fordommar

Samstundes fortel journalisten at ho stadig får fordommar slengt mot seg om bygda som «konservativ, homofobisk og rasistisk».

– Dette stemmer om enkelte personar frå bygda, men eg trur ikkje at det er meir slike folk her, enn i byen. Slik som det er overalt.

Ho meiner det som skjer i bygda ho kjem frå også skjer i heile landet.

– Vi har ingen reell distriktspolitikk i Noreg, i alle fall ikkje for mi bygd. For der skjer det stadig mindre og det blir stadig færre moglegheiter. Der regjeringa sviktar, har bygdefolket alltid tatt over, men det tærer på

