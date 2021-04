annonse

Ble nesten hundre år gammel.

I ettermiddag tok Storbritannia farvel med prins Philip utenfor Windsor slott.

Som kjent gikk prinsen bort 9. april etter en tids sykeleie.

Kisten ble fraktet på en Land Rover som prins Philip selv hadde utformet, og var drapert med prinsens flagg som hertug av Edinburgh.

Flagget viser blant annet Danmarks tre løver – les om dette lengre nede i saken.

Nå skal kisten oppbevares i en krypt i St. George’s Chapel frem til dronning Elisabeth selv takker av. Deretter skal de to ha sitt siste hvilested sammen.

Dronning Elisabeth var på sin side antrukket i sort under dagens farvel.

I tråd med etikette hadde dronningens munnbind hvite kanter. Hvit skjorte eller andre hvite detaljer er i begravelser forbeholdt avdødes nærmeste familie.

Til stede var blant andre også prins Philips barn, nemlig fyrsten av Wales, Princess Royal, hertugen av York og jarlen av Wessex.

Fra de yngre generasjonene deltok vicomte Severn (13) alias James Mountbatten-Windsor, som er Philips barnebarn.

Prins Philip ble født på Korfu i Hellas i 10. juni 1921, som sønn av prins Andreas av Hellas og Danmark og prinsesse Alice av Battenberg.

Philip var dermed også prins av Danmark. Han var nemlig sønnesønns sønn av kong Christian IX av Danmark, kjent som «Europas svigerfar».

Dessuten var Philip etterkommer av kong Christian III av Danmark og Norge.

Før sitt giftermål med Elisabeth gav Philip imidlertid avkall på sine utenlandske titler, og fikk isteden de britiske Duke of Edinburgh, Earl of Merioneth og Baron Greenwich.

En prestisjefull Knight of the Most Noble Order of the Garter vanket det også.

Samtidig byttet Philip etternavn fra von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glucksburg – tyskerne var som kjent ikke populære etter 1945 – til Mountbatten.

Hans etterkommere i mannslinjen skriver seg for Windsor-Mountbatten.

