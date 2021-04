annonse

– Alt du trenger her i livet er uvitenhet og selvtillit. Da er du sikker på å lykkes.

Mark Twain

Noen sier ta vaksinen, andre sier nei. Noen sier at det er for tidlig, da vi ikke kjenner langtidsvirkningene. Noen sier Jorden er rund som en kule, andre at den er flat og rund som en pannekake. Hvem skal jeg tro på? Helt siden Al Gore tapte presidentvalget, sa noen aktivister: «Om 12 år så koker Jorden på grunn av CO 2 ». De skal du ihvertfall ikke tro på.

Aktivister, influenser, kjendiser, politikere, eksperter, hvem skal jeg tro på? Det korte svaret er: Ingen. Du skal ikke tro, men vite. En språkforsker som er ekspert på grammatikk, er ikke ekspert på politikk og/eller klimaendringer. Vitenskapsmenn og -kvinner er også vanlige mennesker.

Det riktige spørsmålet er: Hvordan kan jeg vite? Alle påstander om den naturlige verden må oppfylle kravene til bevis og rasjonell tenkning som den vitenskapelige metoden krever.

Den vitenskapelige metoden er den eneste sikre metoden. Du må forstå hva den går ut på. Så må du sette deg inn i ditt konkrete problem. Du må «forske». Google og lete på Internett. Antagelig også lese en bok – eller flere bøker.

Ja, det vil ta tid, spesielt dersom det er kompliserte problemer. Mens du jobber med saken, eller du «har ikke tid», så skal du si til deg selv og andre: Jeg vet ikke.

Hele tiden skal du være åpen for å forandre mening. Du er aldri utlært. Når du får mer kunnskap og erfaring, oppsøk noen som har andre meninger enn deg. Diskusjon med andre betyr også at du skal lytte. Kanskje lærer du noe nytt. Kanskje lærer du sågar at du har bommet på sannheten.

Har man «dårlig tid», så faller man lett for lettvint tenkning. Svart-hvit, snill-slem, moralsk-umoralsk, rik-fattig, som er en grove forenklinger.

De fleste er hverken veldig fattig eller veldig rike. Røyking er ikke bra for deg, selv om du «kjente en som døde etter at han var nitti og røykte hele livet». Ingen står opp fra de døde etter tre dager. 9/11 var en konspirasjon som ble gjennomført av muslimer med god utdannelse. Nei, ikke alle muslimer er terrorister. Nei, noen få jøder styrer ikke hele verden.

Unngå binær tenkning eller tro på anekdotiske «bevis». Tro ikke på religiøse eller ideologiske dogmer. Skill mellom konspirasjoner og konspirasjonsteorier.

