For et par dager siden rapporterte Resett at Pentagon undersøker flere UFO-videoer som fløy over et krigsskip i 2019.

En video som viser flere pyramide-formet objekter i himmelen over amerikanske krigsskip på vestkysten av USA.

Videoen ble publisert på nettet av filmskaperen Jeremy Corbell og viser hvordan de tre pyramideformede objektene sirkulerer over et amerikansk krigsskip utenfor San Diego på vestkysten av USA.

The US Navy photographed and filmed “pyramid” shaped UFOs and “spherical” advanced transmedium vehicles; here is that footage.

