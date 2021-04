annonse

Klar tale fra den danske regjeringen.

Danmarks sosialdemokratiske statsminister Mette Frederiksen har slått fast at syriske flyktninger fra området rundt Damaskus bør vende hjem, ettersom den danske regjeringen vurderer at dette området nå er trygt.

Hundrevis av syriske flyktninger i Danmark skal etter planen få sine oppholdstillatelser trukket tilbake i løpet av de kommende månedene. Tirsdag opplyste statsminister Mette Frederiksen at hun støtter dette.

– Om du er flyktning, er det fordi du har et behov for beskyttelse. Og om det behovet forsvinner, fordi du ikke er individuelt forfulgt eller at det ikke er noen generelle omstendigheter som krever beskyttelse, så må du så klart returnere til ditt eget land, sa Frederiksen til Jyllands-Posten.

Ferdigheter

Statsministeren mener at flyktninger som tilegner seg ferdigheter i Danmark bør ta disse i bruk for å bygge opp sine hjemland.

– Dette burde ha vært fundamentet for dansk flyktningpolitikk fra starten av, sa hun.

Vil sende ut langtidsarbeidsløse

For to måneder siden annonserte den danske regjeringen at de vil henvende seg til migranter som har vært arbeidsløse lenge, for å få disse til å vende hjem.

Om lag 8900 innvandrere er per i dag blant de langtidsarbeidsløse i Danmark. Henvendelsene fra regjeringen vil være rettet mot innvandrere som har levd i Danmark i over fem år, og som har mottatt stønader i minst ett og et halvt år av de siste tre årene. Dette fremgår av en pressemelding fra regjeringen.

– Vi må være ærlige og direkte. Noen innvandrere har levd på sosiale stønader i lang tid. De har aldri lykkes med å bli en del av samfunnet. Kanskje ville det være bedre for alle om de returnerte til sine egne land, har Danmarks innvandrings- og integreringsminister Mattias Tesfaye uttalt.

Ministeren har også understreket at man ikke vil kreve at utlendinger som arbeider og betaler skatt skal reise hjem.

