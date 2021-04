annonse

Kraftig fall gjennom helgen.

Bitcoin faller over syv prosent søndag kveld, og handles til 55.495 dollar. Fra toppen på om lag 63.500 dollar tidligere i uken, har bitcoin-kursen falt 12,5 prosent, skriver DN.

Dogecoin, som i utgangspunktet startet som en spøk, har i løpet av helgen falt nær 50 prosent. Men etter å ha steget 400 prosent tidligere i uken, ha «spøken» dogecoin fortsatt vørt et godt kjøp for mange.

Det er ingen utvetydig årsak til fallet i kryptovalutaene i helgen, skriver CNBC. Men en av årsakene kan være et Twitter-innlegg om at amerikanske myndigheter skal undersøke hvorvidt finansinstitusjoner bruker kryptovaluta til hvitvasking av penger. Twitter-innlegget fra kontoen Fxhedgers, som ble lagt ut lørdag kveld i amerikansk tid.

U.S. TREASURY TO CHARGE SEVERAL FINANCIAL INSTITUTIONS FOR MONEY LAUNDERING USING CRYPTOCURRENCIES -SOURCES — FXHedge (@Fxhedgers) April 18, 2021

Flere anerkjente investorer, blant dem Ray Dalio og Jim Rogers har advart mot at bitcoin kan bli erklært ulovlig av myndigheter under henvisning til at stater absolutt ikke ønsker at deres monopol på å trykke penger skal opphøre. I det øyeblikket bitcoin faktisk blir brukt som penger, vil det bli slått ned på.

I så fall vil bitcoin neppe heller beholde sin spekulative verdi, mener kritikerne.

