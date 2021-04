annonse

Jakob Glesnes og hans Philadelphia Union serieåpner søndag kveld mot Columbus Crew. Glesnes håper flere gode kamper i USA kan bane vei for en landslagsdebut.

For selv om Glesnes har tre G17- og U21-kamper for Norge, og var med i A-landslagstroppen mot Romania i oktober 2019, har han til gode å få landslagsdebuten for Norge.

– Landslaget er selvfølgelig et mål for meg. Jeg får jobbe i det stille her i USA, så får vi se om det blir muligheter, sier Glesnes til NTB.

– Føler du at du blir «glemt» borte i USA?

– Glemt og glemt. Det er mange gode norske midtstoppere, så det blir feil å si glemt.

– Men det skrives ikke akkurat side opp og side ned om MLS i norske medier? Får det for lite oppmerksomhet?

– Det får ikke for mye oppmerksomhet hvert fall, sier han, legger trykk på for, og ler.

– Sånn er det bare. Er man god nok, kommer sjansen. Jeg må levere varene og fortsette der jeg slapp sist sesong, sier han tydelig. I 2020-sesongen var han stort sett fast for laget som tapte i åttedelsfinalen for New England Revolution i MLS-sluttspillet.

Seriestart

Søndag kveld norsk tid møter Glesnes og co. Columbus Crew i sesongens første seriekamp. Philadelphia-laget har likevel tjuvstartet sesongen med å ta seg videre i Concacafs mesterliga (lag i Nord- og Mellom-Amerika og Karibia) med å slå ut costaricanske Saprissa.

Nå venter Atlanta United i neste runde for Glesnes og co. i mesterligaen, men først er det to seriekamper som står på menyen for laget.

– Målet er å gjøre det bedre enn i fjor. Det kan bli en spennende sesong med mange kule kamper. Vi håper å komme lenger i sluttspillet enn sist, sesongen endte på skuffende vis.

Også Ola Kamara (DC United), Bjørn Maars Johnsen (CF Montreal) og Ronny Deila (trener i New York City) er norske innslag i MLS.

Var på treningsleir

Philadelphia Union røk ut av MLS-sluttspillet 25. november i fjor. Noen dager senere bar det hjem til Norge, der Glesnes var fram til 20. februar.

– Jeg var mye med familien og fikk trent bra. Like før jeg reiste tilbake, trente jeg med Åsane. Det var et veldig proft opplegg. Jeg er veldig fornøyd med at jeg fikk holdt formen ved like med dem.

Da han kom tilbake, ventet ti dager i karantene med testing hver dag. Så trente laget en ukes tid i Philadelphia, før klubben reiste til Florida på treningsleir.

– Det var veldig strenge restriksjoner, selv om det høres luksus ut med Florida. Vi trente og var på hotellet, men det var jo varmt og godt. Vi hadde som oftest to økter per dag, og det var tøffe økter, men formen min var der den skulle være. Jeg hadde ikke akkurat fri mens jeg var hjemme i Norge, sier han og ler.

Koronavaksine?

USA har satt koronavaksiner i et enormt tempo de siste månedene. Glesnes selv har ikke fått stikket enda, men det har støtteapparatet i klubben. Selv kan spillerne sette seg opp på en liste for å ta vaksinen.

– Jeg blir med på dugnaden og tar vaksinen når jeg får muligheten. Det er ikke alle på laget som har lyst til å ta vaksinen, de vil vente på bivirkninger og sånn. Det er helt fair. De får bestemme selv, sier han.

– Det er mye mindre snakk om koronaen nå enn for et halvt år siden. Alle går med maske og tar det på alvor, men det er ikke så mye snakk om det nå.

