Ny arrestasjon av kvinne i Iran som ikke bar hijab skaper sinne.

– ADVARSEL. Dette er moralpolitiet i Iran i dag! Dette er brutaliteten. Dette er tiggeriet, skrikingen, og bønnfalingen om å ikke bli arrestert / dratt inn i politibil for “utilstrekkelig” hijab. Dette er livet til jentene / kvinnene våre i Iran!, skrev fortfatteren Mina Bai på twitter i det hun la ut video av arrestasjonen.

WARNING. This is morality police in Iran today! This is the brutality. This is the begging, screaming, asking to not being arrested/dragged into police car for "insufficient" hijab. This is the life of our girls/women in Iran! pic.twitter.com/7jbOljfphe

— mina bai (@bai_mina) April 16, 2021