Jeg har alltid vært interessert i politikk og fulgt med i forskjellige medier. Har diskutert på ulike nettforum og kommentert på artikler. Ofte har jeg virkelig latt meg rive med og hatt sterke følelser til ulike tema. Gjerne i så høy grad at det har vært usunt.

Målet med diskusjonene var å overbevise andre, å få dem til å stemme annerledes. Litt eller litt forstod jeg at dette var fånyttes. Arenaene jeg hadde tilgang på; nettforum, kommentarfelt og facebook, var alle fylt av folk som alt hadde bestemt seg. Jeg kunne like godt snakket til en murvegg. Faktum er at jeg ikke var eller er i en posisjon der jeg kan påvirke andre. Den eneste jeg har påvirket, er meg selv. Med stress, sinne og negative følelser.

Alle som leser Resett har en sterk indre driv til å bedre samfunnet vårt. Vi kan se at dagens politiske og sosiale elite ikke skaper et samfunn som vil være godt for våre barn å leve i i fremtiden. Historien viser, eksempelvis, at multikultur ikke fungerer i noe samfunn der det forekommer; vi ser det samme i vårt eget samfunn.

Selv om jeg tipper majoriteten som leser denne teksten ikke er kristne, vil jeg likevel sitere bibelen og Jesus. For han sa til sine disipler, at de skulle vokte seg mot de falske profetene. De skulle kjenne dem på fruktene av deres lære. Et godt tre bærer god frukt og et dårlig tre kan ikke gi god frukt. En skal kjenne dem på fruktene.

For ja, vi ser det på fruktene av læren til dem vi kjemper mot, den er dårlig. Konsekvensene av politikken deres er dårlig, men hva kan folk flest egentlig gjøre for å skape en bedre fremtid? Med massemedia, akademia, skolen og bedrifter godt under våre ideologiske motstanderes kontroll, er det svært vanskelig. Vi kan støtte gode medier økonomisk, slik som Resett. Eller bruke ytringsfriheten vår, men det er ikke så lett å nå gjennom til de store massene. Enda vanskeligere; å faktisk overbevise dem.

Det store problemet vårt er i virkeligheten at vi ikke har nok av våre folk i toppen av samfunnet. Som professorer, bedriftsledere, rike og redaktører i mediene. Dersom flere av oss eide mediene, hadde definisjonsmakten i akademia og lignende, ville det være lettere å spre meningene våre.

Så ut fra dette, hva er det mest effektive leseren kan gjøre for å endre samfunnet til det bedre? Jo, det er å bedre seg selv og arbeide hardt for å komme lenger opp i samfunnet. Tilegn deg utdanning, bli en person andre liker, få bedre helse, start bedrifter, investér og bli rik. Slå motparten i konkurransen som heter livet.

Det mest effektive vi alle kan gjøre for å bedre samfunnet, er å bedre oss selv.

