Erling Braut Haaland har vært gjennom sin verste måltørke i karrieren. Søndag ble det ketsjupeffekt med to kjappe mål og en viktig 4-1-seier mot Werder Bremen.

Haaland hadde spilt fire 90-minuttere for klubblaget, og totalt 225 minutter for Norge, uten å score. Målkongen var ikke til å kjenne igjen. Søndag løsnet det endelig mot Werder Bremen.

To Haaland-mål viser at Fotball-Europas mest ettertraktede spiss ikke har mistet scoringsformen. Seieren gjør at Dortmunds håp om Champions League-spill lever videre.

– Det er en god følelse og en viktig seier. Vi kommer nærmere og nærmere nå, sa Haaland i intervjuet etter kampen.

Der fikk han spørsmål om måltørken.

– Det sugde selvfølgelig, men nå er minuttene nullstilt og jeg har seksti minutter uten scoring, så jeg må score snart igjen, sa Haaland.

Det er fire poeng opp til Eintracht Frankfurt som innehar den viktige fjerdeplassen. Alt annet enn topp fire er krise for Dortmund.

Tidlig kalddusj

Søndag startet det dårlig. Til tross for 75 prosent ballbesittelse det første kvarteret, ble det en tidlig baklengs for Dortmund.

Milot Rashica løp seg fri og satte inn 0-1. Det så ut til å være soleklar offside, men etter en VAR-sjekk ble målet stående. Det enorme forspranget Rashica fikk måtte tilskrives fartsproblemene Mats Hummels opplever på tampen av en spektakulær karriere.

Dortmund-spillerne virket frustrerte etter kalddusjen. Da Giovanni Reyna utlignet til 1-1 etter en halvtime var det mer lettelse enn glede å spore i feiringen.

Det var det også da Haaland satte inn to kjappe like etter.

Haalands nummer 50 og 51

Etter 34 minutter var det et straffespark som skulle gi Haaland den etterlengtede nettkjenningen etter at Marco Reus ble felt.

Haaland banket ballen kontant bort i hjørnet. Som så ofte før, var et enkelt mål det som skulle til for å få en toppscorer tilbake på rett kjøl. Feiringen var ikke like vill og full av glede som den pleier.

Bare fire minutter senere dukket Haaland opp på bakre stolpe og satte inn 3-1 med et skikkelig goalgettermål. Ballen var innom to Bremen-spillere på vei fram til Haaland, som enkelt styrte den i mål.

Målene var Haalands nummer 50 og 51 for Borussia Dortmund.

Etter pause var nordmannen frampå flere ganger, både med langskudd og da han etter en times tid kom alene med Bremen-keeperen, uten at det endte i flere mål.

På tampen fikk Hummels revansj for 0-1 da han headet fram til Emre Can som satte inn 4-1.

