Den kinesiske marinen moderniserer sine kapasiteter i høy hastighet, inkludert konstruksjonen av et hangarskip med et helt nytt design.

I en ny analyse publisert i Naval News, undersøker forsvarsekspert H.I. Sutton satellittbilder av det nye kinesiske hangarskipet – enn så lenge kun kjent som Type-003 – som for øyeblikket er under konstruksjon i Shanghai.

Type-003 betydelig større enn de to nåværende hangarskipene som tjenestegjør i den kinesiske marinen (PLAN): Liaoning og Shandong. Kombinert med den forventede CATOBAR-konfigurasjonen – hvor jetfly blir kastet i luften ved hjelp av en «katapult» og lander ved hjelp av stoppeordninger, bør skipet kunne operere betydelig tyngre fly enn sine forgjengere.

Når Type-003 blir ferdigkonstruert, bør den ytterligere øke styrken, overlevelsesevnen og rekkevidde til PLAN.

The Chinese Navy is radically modernizing its capabilities. Chief among these are a fleet of aircraft carriers. A new satellite image clearly shows the Type-003 aircraft carrier taking shape in Shanghai, and it is the largest so far 🇨🇳⚓️ by @CovertShores https://t.co/QXQprFRkIC — Naval News (@navalnewscom) April 15, 2021

Kinas Ford-klasse?

Det er ingen tvil om at flydekket til Type-003 vil være mye større enn Kinas nåværende hangarskip, men de endelige dimensjonene vil kun kunne måles når det er ferdigkonstruert. Men basert på dimensjonene til det nedre skroget, kan man si med sikkerhet at størrelsen til Type-003 er sammenlignbar med de nye amerikanske hangarskipene i Ford-klassen.

Det er likevel usannsynlig at det vil bli like stort, så Ford-klassen vil forbli det største krigsskipet til enhver marine i all uoverskuelig fremtid.

Vannlinjelengden er estimert til omtrent 300 meter, som er litt mindre enn Ford-klassens 317 meter, men betydelig lengre enn Kinas nåværende hangarskip. PLANs Type-001 Liaoning- og Type-002 Shandong-hangarskip har en vannlinjelengde på omtrent 270 meter.

CATOBAR

Katapult-systemet vil være et stort steg fremover sammenlignet med de eksisterende kinesiske hangarskipene, som bruker det såkalte skihopp-systemet, som setter store begrensninger på hva slags fly de kan operere.

Katapult-løsningen vil gjøre at Type-003 kan betjene Kinas nye KJ-600-fly. Dette flyet for tidlig varsling og kontroll (AWACS) er analogt til USAs E-2D Advanced Hawkeye, og vil bidra til å øke situasjonsbevisstheten til kinesiske hangarskipkampgrupper. Type-003 vil da gjøre PLAN til én av kun tre mariner som kan operere AWACS-fly, sammen med US Navy og Marine Nationale (Frankrikes marine).

Fremdrift

En viktig forskjell sammenlignet med Ford-klassen er at Type-003 sannsynligvis ikke vil bruke et atomkraft-basert fremdriftssystem. Men det forventes fortsatt ha et langt mer moderne fremdriftssystem enn dampturbinene fra sovjettiden som anvendes på Liaoning og Shandong. Om den vil anvende avansert elektrisk fremdriftssystem, kjent som integrert elektrisk fremdrift, gjenstår å se. Selv om mangelen på kjernefysisk fremdrift vil begrense skipets operasjonelle rekkevidde, vil det bli ledsaget av påfyllingsskip på sjøen som vil fylle tanken ved behov.

Satellittbilder viser at konstruksjonen av Type-003 går raskt, og flere supermoduler kan sees på kaia i satellittbildet. Så fort flydekket begynner å ta form, vil militæranalytikere kunne få et klarere bilde av hangarskipets endelige dimensjoner og egenskaper.

