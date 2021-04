annonse

annonse

Hovedstrategien var hele tiden å kjøpe vaksiner gjennom en «solidarisk fordeling» internt i EU.

Regjeringen har hevdet at man forsøkte å sondere muligheten for å kjøpe vaksiner direkte. Men Koronakommisjonens rapport dokumenterer at dette i liten grad ser ut til å ha blitt seriøst vurdert.

– Det går ikke fram av noen av dokumentene vi har gjennomgått, at regjeringen tok direkte kontakt med legemiddelselskaper for å undersøke muligheten for direkte oppkjøp av vaksiner, heter det i kornoakommisjonens rapport.

annonse

Departementsråd Bjørn-Inge Larsen fortalte imidlertid i sitt foredrag for kommisjonen den 15. desember 2020 at han hadde hatt møter med representanter fra AstraZeneca, men at selskapet var tydelig på at de ønsket å inngå avtale med et samlet Europa, ikke med enkeltland.

Det var NTB som først meldte om saken.

Hovedspor

annonse

Rapporten viser imidlertid at regjeringens hovedspor hele tiden var en felles løsning med EU-land. Å gjøre som Israel og Storbritannia og handle på egen hånd ser ikke ut til å ha vært en sentral del av planleggingen.

I et referat fra politisk morgenmøte 3. juni 2020 går det frem at prinsippet er en «solidarisk fordeling» av vaksinene. Et slikt prinipp utelukker samtidig direktekjøp:

«Vi forsøker å hekte oss på et spor med EU om felles anskaffelse (…) Vi melder oss på de sporene vi tror er relevante og støtter hovedprinsippene i en solidarisk fordeling. »

Det samme går frem av et referat fra regjeringens covid-19-utvalg 10. juni.

«Vi vil følge et europeisk spor», står det svat på hvitt

Det samme kom frem i et notat til til regjeringens Covid-19-utvalgs konferanse 2. juli 2020:

annonse

«Regjeringen gir sin tilslutning til at investeringer for norsk tilgang til vaksine gjøres gjennom en europeisk mekanisme.»

– Vi har lite informasjon om regjeringens kontakt direkte med legemiddelprodusenter, heter det i rapporten fra koronakommisjonens rapport. Kommisjonen mener det er behov for en grundigere evaluering av regjeringens arbeid for å skaffe vaksiner.

– Det er flere sider ved den norske håndteringen som det bør ses nærmere på. Det gjelder blant annet anskaffelsen av vaksiner, den nasjonale vaksinestrategien, befolkningens tillit til vaksine, myndighetenes strategi og hvordan vaksinasjon ble gjennomført, skriver de.

Ikke med sikkerhet

Stener Kvinnsland, som har ledet granskningen, kan ikke si med sikkerhet om de spesifikt ba om dokumentasjon på eventuell kontakt med legemiddelprodusenter.

– Men hvis det hadde vært en stor korrespondanse i departementet med disse legemiddelfirmaene, hadde vi nok fått det fram, sier han til NTB.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474