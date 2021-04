annonse

TV-kjendisen Leif Einar Lothe, bedre kjent som Lothepus, latterliggjør corona-skeptikere som brente munnbind forrige helg.

Forrige lørdag ble det mye skriverier da Svein Østvik (Charter-Svein) møtte til corona-demonstrasjon utenfor stortinget.

59-åringen brente munnbindet og fikk en rekke TV-personligheter mot seg.

En av de som ble mest sint på Charter-Svein var TV 2-journalist Fredrik Græsvik. Han skrev på twitter at vennskapet med munnbind-brenneren var over. Græsvik kalte også sin tidligere venn for «dum».

Mer kjeft

Østvik ble overrasket over meldingene fra Græsvik og sa i et intervju med TV 2 at han ikke angret på å brenne munnbindet.

59-åringen sa også at han ikke går med munnbind og at han «aldri i livet skal ta en coronavaksine». Østvik fortalte også at mye av det som kommer i mediene om coronaviruset er propaganda, og at han er skeptisk til vaksinepass.

Nå har tv-profilen Leif Einar Lothe kommet med sin dose refs. I en ny video-melding på Instagram latterliggjør han alle som var tilstedet på koronademonstrasjonen forrige helg.

– En liten hilsen til dere som står å brenner munnbind. Dere som tror dere vet alt om corona. Dere som sitter å ler av regjeringen og sykepleiere. Alle som prøver å holde liv i folk.

– Dere må skamme dere, herfra til helvete. Reis hjem og bruk de siste hjernecellene til å lese Donald Duck, så kan du se på bildene for teksten forstår du faen meg ikke. Det er så dumt at jeg griner. Ellers får du ha en fantastisk god sommer, sier Lothepus uten å ha på seg munnbind, mens han retter pekefingeren i kameraet.

Munnbind

Bruk av munnbind har blitt mye diskutert det siste året. I USA uttalte smittevernekspert, Dr. Anthony Fauci, at munnbind ikke hjelper mot coronaviruset, i et intervju med CBS i fjor. Han har siden snudd i sitt syn.

I Norge har overlege ved Haukeland sykehus i Bergen, Halvor Næss, vært skeptisk på bruk av munnbind.

– Det er gjort en rekke randomiserte studier hvor munnbind er testet under influensaepidemier. Alle er negative. Munnbind hjelper ikke mot spredning av influensa i befolkningen. I fjor vår ble det gjort en randomisert munnbindstudie i Danmark. Det er den eneste av sitt slag under coronaepidemien og den var negativ.

– Det finnes altså ingen randomiserte studier (eller metaanalyse) som viser at munnbind hindrer smittespredning av luftveisvirus i den generelle befolkning. (På sykehus er situasjonen en annen), skrev Næss i en kommentar i Resett.

