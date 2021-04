annonse

Emmanuel Macron sier det internasjonale samfunnet må sette tydelige linjer med Russland.

I et intervju med den amerikanske TV-kanalen CBS sier Macron at selv om verden må gjøre det klart overfor Moskva at man vil ha dialog, må man ikke være redde for å innføre sanksjoner ved uakseptabel oppførsel, skriver NTB.

– Jeg mener vi må definere tydelige røde linjer med Russland. Det er den eneste måten å være troverdige på, sier Macron.

Macron legger vekt på at han foretrekker dialog, men at sanksjoner er en del av pakken.

