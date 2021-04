annonse

Sola titter frem og folk trekker til parker i Oslo. Det bekymrer Helsedirektoratet.

Siden uteserveringene er stengte trekker folk til parkene i stedet. Det gir smittebekymring hos helsemyndighetene, skriver NRK.

Assisterende direktør i Helsedirektoratet, Espen Nakstad, er ikke glad for alle koronaleie mennesker som nå vil ut og i sola.

– Det var mye av det samme i fjor vår, med tendens til samling av mange mennesker utendørs. Det er forståelig at man gjerne vil det, men nå har man et mer smittsomt virus, vi har et høyere smittenivå enn vi hadde på våren i fjor, og det betyr at blir meteren for kort på grunn av alkohol og mange mennesker, så blir det økt smitterisiko, sier Nakstad til NRK.

Også Oslo politidistrikt merker at godværet byr på utfordringer.

– Vi har fått mange meldinger på at det har vært veldig mye folk ute, at det har vært mye drikking på offentlig sted, og at folk har sittet litt tett sammen. Når det er sagt har vi ikke fått melding om at det har vært noe bråk og det virker som at det har vært god stemning, sier operasjonsleder Tor Grøttum i Oslo politidistrikt til NRK.

Nakstad mener at smitteproblemet er størst hos de som oppsøker parker for å drikke og kose seg.

– Vi har et vesentlig mer smittsomt virus nå. Og vi har også et høyere smittenivå, særlig på Østlandet. For ett år siden var det mer jevnt fordelt i hele Norge, og risikoen ble lavere og lavere utover sommeren fordi vi hadde så lave smittenivåer som vi hadde. Nå er dette en utfordring. Det trenger ikke bety veldig mange smitteutbrudd, men det er selvsagt ikke gunstig slik situasjonen er nå slik vi har i Oslo, sier Nakstad.

Ved 22-tiden i går var det fortsatt masse folk foran hovedporten til Frognerparken i Oslo.

