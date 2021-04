annonse

annonse

Det er i det minste inntrykket man får etter å ha lest søndagens NRK-artikkel, laget av journalisten Hina Jalil.

«Mange leger med minoritetsbakgrunn sier de blir latterliggjort for bakgrunnen sin. Det viser tall fra Equality check, et forum der ansatte kan vurdere arbeidsplassen sin anonymt.»

Slik begynner NRK i ingressen av saken. Deretter:

annonse

– Jeg har ikke opplevd mye rasisme i livet før jeg begynte å jobbe som lege.

Det forteller en av legene NRK har snakket med. Kvinnen i 20-årene jobber som turnuslege på et sykehus på Østlandet. Hun vil ikke stå frem med navn og ansikt fordi hun er redd det skal få konsekvenser for jobben, skriver rikskringkasteren.

Turnuslegen forteller om ubehagelige episoder «i møter, på bakrommet og i lunsjen.»

annonse

– Det er hele tiden snakk om at alle muslimer er terrorister, menn med annen etnisk bakgrunn er konebankere. Dette kommer blant annet fra overleger som fungerer som våre overordnede, sier hun.

NRK følger ikke opp disse oppsiktsvekkende uttalelsene eller ber turnuslegen utdype hva hun mener med «hele tiden».

– Hijab

En annen sykehuslege i 30-årene, forteller til NRK at hun flere ganger har grått på jobb.

– Jeg bruker hijab, og har fått kommentarer fra kolleger som sier at det ikke skulle vært lov. Det har ført til at ledelsen på sykehuset er usikre på om jeg er god i jobben min, forteller hun.

Ble omtalt som «neger»

annonse

En ung turnuslege som jobber i Nord-Norge, forteller om en hendelse da han var student og hadde praksis på et sykehus på Østlandet.

– Jeg brukte ekstra god tid på journalnotatet til en pasient og satt i et hjørne for meg selv. Da hørte jeg to sykepleiere snakke om meg, og den ene lurte på hva som tok så lang tid. Da svarte den andre:

– Åh, det er den negeren som ikke aner hva han holder på med.

Den unge mannen forteller at han ble sjokkert og veldig lei seg, men at han ikke turte å si noe til sykepleierne, skriver NRK.

– hun lille brune

– Jeg har flere kollegaer ved ulike sykehus og tilhørende ulike spesialister som ikke har det bra på jobb. En lege har fått kommentarer som «hun lille brune». Jeg har også blitt fortalt om turnusleger som blir latterliggjort for hodeplagget sitt, forteller lege og lektor ved Institutt for helse og samfunn ved Universitetet i Oslo og rådgiver i Folkehelseinstituttet, Friha Aftab.

Aftab har hatt pasienter på legevakten som har ønsket å få behandling av etnisk norske leger.

– Da har jeg vært klar på at pasientene får samme behandling, og at jeg er like faglig kompetent som en av kollegene mine, sier hun.

Det fremkommer ikke hva pasientenes bekymring har vært. Kan det for eksempel dreie seg om språk og kommunikasjon? Det sier ikke NRK-saken noe om.

Kvier seg for å si fra

– Vi som er unge leger blir veldig sårbare om det blir opprettet personalsaker om oss. Det blir kjent i bransjen og dermed enda vanskeligere å få jobb. Hvis ledelsen oppfatter deg som slitsom, blir muligheten for å få kurs i spesialisering, fjernet, sier turnuslegen i 20-årene.

Hun og kollegaen i 30-årene synes det er synd de ikke kan snakke høyt om det de opplever på jobb. Som mange av legekollegaene, er de vikarer.

– Det er også synd hvor lite andre kolleger som er en del av majoritetskulturen, griper inn eller prøver å si fra om det som skjer, sier legen i 30-årene til NRK.

annonse Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474