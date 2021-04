annonse

Havarikommisjonen presenterer onsdag sin andre rapport om milliardfregatten Helge Ingstad, som totalhavarerte etter en kollisjon med tankbåten TS Sola.

Rapporten blir en av flere milepæler denne våren i kjølvannet av skipsulykken som skjedde natt til 8. november i 2018.

Statsadvokaten i Hordaland har fått etterforskningen av hendelsen på sitt bord, og 3. mai starter rettssaken mellom Forsvarsdepartementet og rederiet bak TS Sola om hvem som hadde ansvar for kollisjonen.

Tar ikke stilling til skyld

Det er ikke Havarikommisjonens jobb å peke ut ansvarlige for den alvorlige skipsulykken der liv heldigvis ikke gikk tapt.

– Målet med havarirapporten er å gi læring. Man stiller seg spørsmål om hva vi kan lære for å unngå at slike hendelser skal skje igjen. Det gjelder alle rapporter vi gir ut. Vi tar aldri stilling til skyld og ansvar. Det er politiet sin jobb. Det er læringen fra hendelsen som er vårt mandat for å bidra til å bedre sjøsikkerheten, sier avdelingsdirektør for sjøfart Dag S. Liseth i Havarikommisjonen til NTB.

Full åpenhet

Sjøforsvaret har i en egen rapport konstatert at det ble gjort feil om bord på KNM Helge Ingstad. Nå ser de fram til Havarikommisjonens øyne på hva som skjedde.

– For Sjøforsvaret er det viktig å ha full åpenhet rundt det som har skjedd, lære mest mulig og få lukket de avvikene som har skjedd, sier kommunikasjonssjef Torill Herland i Sjøforsvaret til NTB.

Lukke avvik

Ett år etter havariet kom den første havarirapporten fra kommisjonen. Den tok for seg hva som skjedde fram til skipskollisjonen og inneholdt 20 avvikspunker.

– Sjøforsvaret har jobbet tett med Havarikommisjonen helt siden ulykken var et faktum. Kommunikasjonen har vært god. Vi har vært kjent med avvikene fra ganske tidlig i prosessen og har jobbet med å lukke avvikene fortløpende, sier Herland.

Den nye rapporten tar for seg hva som skjedde etter sammenstøtet.

– Det handler om fasen fra kollisjonen inntraff til det grunnstøtte fartøyet KNM Helge Ingstad ble ansett som tapt. Det er dette hendelsesforløpet rapporten vil omhandle. Vi har ikke sett på selve bergingsaksjonen. Dette ble behandlet av et eget konsulentfirma på oppdrag fra Stortinget, sier Dag S. Liseth i Havarikommisjonen.

Venter kritikk

Sjefen for Sjøforsvaret, Rune Andersen, vet at rapporten inneholder ny kritikk av mannskapet, men stiller seg på deres side.

– Jeg kommer til å være veldig kritisk dersom vurderingene av situasjonen de om bord befant seg i etter kollisjonen, blir preget av for mye etterpåklokskap. Besetningen hadde ti minutter. Rapporten er skrevet over to år. På et tørt kontor. Jeg kommer til å stille meg 100 prosent bak besetningen og den situasjonen de sto i, sa Rune Andersen til Aftenposten i februar.

Fakta om Helge Ingstad-havariet

* Klokken 3.30 natt til 8. november legger tankskipet Sola fra kai ved Stureterminalen i Øygarden i Hordaland, fullastet med 60.000 tonn råolje. Sola blir hjulpet ut av både los og eskortebåt, og beveger seg nordover i en hastighet på om lag 6 knop.

* Klokken 4.03 kolliderer det 250 meter lange tankskipet med fregatten KNM Helge Ingstad, som er på vei sørover etter å ha deltatt i Nato-øvelsen Trident Juncture i Trøndelag.

* Marinefartøyet påføres en stor flenge i skroget, og det renner mer vann inn enn lensepumpene greier å få ut. Fregatten mister styring etter kollisjonen og får hjelp av flere slepebåter med å dyttes i land for å forhindre totalt havari.

* Der blir fartøyet liggende på 5 meters dyp med kraftig slagside, og det jobbes kontinuerlig med å holde det over vann. Etter hvert boltes fregatten fast til fjellet for å holde den på plass.

* Besetningen på 137 personer evakueres fra fregatten, og åtte personer ble lettere skadd i sammenstøtet. Tankskipet kom fra kollisjonen med mindre skader, og besetningen på 23 personer kom uskadd fra hendelsen.

* Natt til 13. november ryker flere vaiere som holdt fregatten på plass, og fregatten synker.

* 28. november stanses bergingen av Helge Ingstad på grunn av uvær.

* 2.- 3. mars 2019: Fregatten heves over vann og plasseres på Sjøforsvarets hovedbase Haakonsvern.

* 21. juni 2019: Det besluttes at fregatten ikke skal repareres. Fartøyet skal isteden hogges opp og bli skrapmetall.

* 8. november 2019: Havarikommisjonens delrapport 1 ble lagt fram. Delrapport to, som omhandler det som skjedde etter kollisjonen, legges fram onsdag 21. april.

