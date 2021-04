annonse

annonse

Katastrofale tall på tv og internett for amerikanske medier. I Norge er situasjonen mer stabil.

– Aviser, tv, alle former for medier kommer til å synke som steiner hvis jeg ikke «er der». Uten meg kommer ratingene deres til å falle, sa Donald Trump i 2017.

Og ratingene i USA har virkelig fått seg en kraftig knekk. TV-ratingene sank umiddelbart etter innsettelsen av Joe Biden, og nå er tallene også klare for nettrafikken til de store nyhetsmediene.

annonse

TV

CNNs kabelsendinger på tv var ned hele 45 prosent fra januar til mars, meldte Washington Post for noen uker siden. For MSNBC var fallet 26 prosent. Fox News falt «bare» 6 prosent, men det skyldes også at kanalen mistet mange seere allerede fra slutten av januar da folk forlot Fox i sinne over at de ikke dekket valgfusk-anklagene fra Trump på en tilstrekkelig pro-Trump måte. En del av disse Trump-tilhengerne flyttet da over til Newsmax og One America News Network (OANN).

Internett

annonse

Tallene for nettrafikk, det vil si hvor mange som går inn og leser nyheter på nettet, er minst like fallende som det som registres for tv-seingen. Washington Post rapporterte i mars sine egne tall med en nedgang på 26 prosent fra januar til februar. New York Times var ned 17 prosent. Og tallene fra Similarweb, som estimerer trafikkene til ulike nettsteder basert på forskjellige parametre, viser trendene til og med mars.

For Fox News ser vi et kraftig fall fra ca 600 millioner besøk i november 2020 til 265 millioner i mars 2021. November var selvfølgelig spesielt høy gitt at det var valgmåned, men trenden er likevel tydelig.

Og det er heller ikke slik at Newsmax har klart å holde på interessen; også deres tall viser skarp nedgang etter tredoblingen fra oktober til november.

«Liberale» CNN hadde vind i seilene i januar som følge av tumultene i Washington og mulighetene for å mobilisere anti-Trump-holdninger, men også nettrafikken til cnn.com har falt kraftig.

Heller ikke Breitbart har mye å juble for. De har i likhet med Fox News mistet omlag halvparten av nettrafikken sammenliknet med like før og under valget.

annonse

Norske medier

Effekten av Trumps avgang ser ut til å være vesentlig mindre utenfor USA, noe som vel ikke er helt overraskende. De største norske hovedstrømsmediene så en nedgang fra januar til februar, men statistikken her overdriver nedgangen fordi det er færre dager i februar. Her ser vi tallene til Norges desidert mest besøkte nyhetsside, VG.

Tilsvarende utvikling finner man også for NRK, Tv 2, Nettavisen, Dagbladet og Aftenposten.

Noen hadde nok ventet at de såkalte «alternative» nyhetsmediene i Norge kunne rammes av labrere interesse etter at Trump forsvant noe fra mediebildet, men så har ikke skjedd.

Resetts lesertrafikk følger de øvrige MSM-mediene i Norge, med en liten nedgang i februar og en tilsvarende oppgang i mars. Resett er fortsatt på samme størrelse som Dagsavisen, med rundt 4 millioner unike besøk per måned. til sammenlikning har Aftenposten rundt 16 millioner unike besøk per måned ifølge tallene fra Similarweb. Resett er klart størst av de frie («alternative») mediene i Norge.

Resett-redaktør Helge Lurås sier i en kommentar at han er fornøyd med tallene.

– Jeg tror stabiliteten i tallene viser at Resett har inntatt en plass i våre leseres hverdag noe uavhengig av den politiske dagsorden og tidsstemningen.

Lurås sier også at Resett naturlig må følge med på det folk vil ha og er opptatt av.

– Da vi etablerte oss rett før valget i 2017, viste meningsmålinger at innvandring var folks mest prioriterte bekymring. Nå er det nede på tiendeplass, sier Lurås og viser til Norstats meningsmåling som nettopp ble publisert.

Les også: Innvandring langt nede på listen over nordmenns politiske bekymringer

Lurås mener videre at tallene fra USA er interessante å se og også sammenlikne med de norske. Han mener nordmenns enorme appetitt på nettaviser er tydelig.

– Det er omlag 60 ganger så mange mennesker i USA som i Norge, men likevel er det bare seks ganger så mange besøk per måned hos CNN.com og Foxnews.com som det er på vg.no, sier Lurås.

Han mener vi skiller oss selv fra Sverige med større nyhetsinteresse her. Og han sier det samme gjelder på den alternative siden.

annonse

– Noen sammenliknet en stundt Resett med Breitbart, men sammenliknet med folketallet i USA og Norge er vi langt større enn dem, sier Lurås og viser til at Breitbart skulle hatt 240 millioner besøk per måned for i relativ forstand være like godt besøkt som Resett. Breitbart har ca. 45 millioner besøk per måned, noe som er på nivå med Dagbladet.no.

Lurås sier han er oppmuntret av lesertallene og håper leserne heller ikke glemmer å tegne abonnement og donere til Resett.

– Vi kom også i pluss i 2020, men bare så vidt. Jeg merker at vi stadig må minne folk på å støtte oss ellers går donasjonene ned og vi bikker mot minus igjen. Direkteannonser har vi nesten ingenting av og Google-annonsenen gir ikke mye av seg. Skal vi følge med på utviklingene og kunne levere bedre stoff, trenger vi lesernes hjelp hele tiden, avslutter han.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

Vipps 124526

Bankoverføring 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474.