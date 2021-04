annonse

Hun presiserte at hennes uttalelser kom på bakgrunn av truslene og den provokasjonen ungdommene utsatte henne for.

Historien startet kvelden 6. juli 2020, da kvinnen skulle ta T-banen fra Oslo sentrum til Skullerud. På Jernbanetorget la hun merke til at en ung mann, som var av pakistansk opprinnelse, snakket høyrøstet i sin mobiltelefon.

Hun kommenterte mobilbruken, og de hadde en noe ivrig og skarp ordveksling i det de gikk inn i T-banevogna. De satte seg rett overfor hverandre, hvorpå diskusjonen opphørte.

Inne i T-banevogna var det en del ungdommer som ikke var av etnisk norsk herkomst. De sto like ved der domfelte hadde satt seg. Ifølge kvinnen skal ungdommenne ha begynt å le samt si svært nedsettende ytringer mot og om henne.

Rett før T-banevognen ankom Tøyen, begynte en av ungdommene å filme henne med sin mobiltelefon. På bakgrunn av at det oppsto en opphetet uhyggelig situasjon i T-banevogna mellom henne og ungdommene, bestemte hun seg for å gå av på Bøler stasjon.

Politibetjent, Christina Lauvsland, var til stede på sin fritid i samme T-banevogn som domfelte og ungdommene befant seg. Hun hadde derfor overhørt deler av krangelen mellom ungdommene og domfelte.

Politibetjent Lauvsland hadde tidligere jobbet som «mangfoldskonsulent» i politiet. Hun oppfordret de aktuelle ungdommene i T-banevognen å anmelde forholdet, noe som ble etterkommet ikke mange dagene etterpå.

Da kvinnen så seg nødt til å forlate T-banevogna på Bøler, gikk også politibetjent Lauvsland av og stoppet henne. Deretter tilkalte politibetjenten en politipatrulje, som kom og nedtegnet hennes personalia.

«Din forbanna p..»

Hele tiltalebeslutningen mot kvinnen for overtredelsen av straffeloven § 185 (rasismeparagrafen) i denne saken er basert på de utsagnene som ble fremsatt i løpet av det rundt elleve minutter lange video-opptaket fra ovennevnte mobiltelefon.

«Mandag 6. juli 2020 ca. kl. 19.16, på T-banen på strekningen fra Jernbanetorget til Bogerud i Oslo, uttalte hun blant annet – du er en a, dem…din forbanna pakkis…og dritt…oppfør deg som en nordmann hvis du er født i Norge…sånne forbannede aper…jeg sier det, det herre pakket i landet her. Det er det verste som har skjedd, og vi er født her, det er faen ikke dere (eller lignende). Uttalelsene var rette mot flere ungdommer som ikke var av etnisk norsk opprinnelse og som oppholdt seg i T-banevognen rundt henne».

Bakgrunn av trusler

Etter å ha besiktiget videoen i retten, bekreftet kvinnen at hun hadde fremsatt de ord og ytringer som var tatt med i anklagen. Men, hun presiserte at hennes uttalelser kom på bakgrunn av truslene og den provokasjonen ungdommene utsatte henne for.

Ungdommene hadde truet domfelte, sagt stygge ting til henne samt ledd av henne på en hånlig og nedlatende måte. Domfelte poengterte overfor retten at det var hun som ble hetset og var det egentlige offeret, samtidig som hun bemerket at hun var ingen rasist.

Oslo tingrett fant det bevist at domfelte hadde uttalt seg i samsvar med tiltalen, og at disse utsagnene var direkte rettet mot ungdommene som befant seg rett i nærheten.

I den forbindelse gjengis blant annet noen av rettens vurderinger, samt en utskrift fra videosnutten som ble tatt opp av domfelte:

«Retten kan ikke utelukket at tiltalte ble utsatt for verbale angrep før videoen ble startet slik som hun har forklart om. Retten finner det videre bevist at tiltalte ble ledd av flere personer, utsatt for en del verbale angrep fra denne som hun opplevde som truende og krenkende blant annet:

Gutt sier: Alle her ler av deg…at hun ser ut som, du er 90 år, skal dø i morgen.

Jente: Du, før jeg går av på neste stopp vil jeg si at du er et ufyselig menneske, og jeg håper du dør veldig, veldig snart for det fortjener du.

Tiltalte: trusler, trusler, trusler.

Tiltalte: Jeg lurer på hva du er for noe jeg du, din jævla hore.

Jente: Det går kjempefint, jeg var i hvert fall ikke knulla bakfra og forfra hver dag når du var liten sånn som deg».

Retten fastsatte, og mente at en passende straffereaksjon for nærværende overtredelse, var en bot til statskassen på kr. 10 000, subsidiært fengsel i 10 dager.

Domfeltes advokat, Bendik Falch-Koslung, har meddelt Resett at dommen så langt ikke er anket, men at det enda ikke er tatt stilling til om den vil bli det eller ikke.

