22 prosent av de spurte mener politisk korrekthet er et stort problem i Norge. Nesten halvparten er delvis enig i påstanden.

Det innebærer at bare omlag 30 prosent mener politisk korrekthet ikke er et problem, viser undersøkelsen fra Institutt for samfunnsforskning.

Det er partiforskjeller:

– Et klart flertall av dem som stemmer Fremskrittspartiet og Høyre, er helt eller delvis enig i at politisk korrekthet er et problem, mens et mindretall av velgerne til SV og Rødt svarer det samme, sier forsker Audun Fladmoe.

NTB skriver at uttrykket «politisk korrekt» brukes – hovedsakelig i nedsettende betydning – om ulike forsøk på å endre uttrykksformer eller sensurere ytringer som enkelte kan oppleve som støtende eller diskriminerende. Dette ifølge Store Norske Leksikon.

Møtt med ubehagelige kommentarer

Om lag tre av ti at det politiske klimaet i Norge gjør det vanskelig for dem å si hva de mener. 26 prosent sier at de har opplevd ubehagelige eller nedlatende kommentarer etter å ha ytret seg, mens 5 prosent oppgir å ha mottatt trusler.

Et klart flertall av befolkningen i Norge mener det bør være rom for ytringer i offentligheten som ulike grupper kan oppfatte som krenkende. Dette gjelder også ytringer rettet mot minoritetsgrupper som LHBT-personer og muslimer.

13 prosent mener media ikke bør publisere karikaturtegninger som noen kan oppleve som krenkende, mens 37 prosent sier at mediene bør være restriktive med slik publisering.

Religionskritikk

Så lenge det ikke oppfordres til vold, mener én av fire at det bør være greit å ytre rasistiske meninger i offentligheten.

2.000 personer deltok i undersøkelsen, som har blitt gjennomført høsten 2015 og 2020.

