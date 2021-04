annonse

I nærmeste fremtid vil amerikanske militære lastefly fungere som flyvende baser for autonome droner.

The National Interest melder at C-17 og C-130 primært blir brukt som transportplattformer for å levere våpen, militære styrker og andre forsyninger over lengre avstander. US Air Force vurderer nå i økende grad å bruke slike fly for taktiske militære formål, i stedet for kun transport.

Det har i årevis vært mulig å lansere droner fra fly, men ikke å plukke dem opp i igjen i luften. Nå ferdiggjøres utviklingen av spesialkonfigurerte luftdroner, som både kan lanseres fra og returneres til drone-«moderskip, hvor de kan fylles med drivstoff og bevæpnes flere ganger.

Synergien mellom lastefly og droner vil åpne for nye taktiske angrepsmuligheter. Mens lasteflyene kan operere fra mindre utsatte avstander i truende kampforhold, får dronene lengre angreps- og oppdragsrekkevidde, fordi de kan begynne oppdrag i luften mye nærmere det relevante operasjonsområdet.

De autonome dronene kan utstyres med avanserte sensorer for å gjennomføre rekognoseringoppdrag, inkludert testing av fiendtlige radar- og luftvernsystemer. De kan også bevæpnes med forskjellige våpensystemer for å ta ut militære mål. Når det er nødvendig, returnerer de til moderskipet for å få nytt drivstoff og bevæpnes med ny ammunisjon eller eksplosivt materiale.

