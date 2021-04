annonse

annonse

Svein Østvik, bedre kjent som «Charter-Svein», lar seg ikke påvirke av hetsen han har fått etter å ha deltatt på corona-demonstrasjon.

Flere TV-kjendiser og mediefolk har fått mye oppmerksomhet den siste uken etter at de har drevet kampanje for å sverte omdømmet til Svein Østvik.

59-åringen ble først kalt «dum» av TV 2-journalist Fredrik Græsvik på twitter. Journalisten skrev også i full offentlighet at han avsluttet vennskapet med «Charter-Svein» fordi han valgte å brenne munnbindet under demonstrasjonen.

annonse

«Utdriting» på sosiale medier

Etter at Græsvik kom med sine nedrige karakteristikker av Østvik, har flere andre kjendiser meldt seg på hets-kampanjen.

Den siste i rekka til er Leif Einar Lothe (Lothepus). I en video-melding på Instagram hånet han alle som var tilstedet på corona-demonstrasjonen forrige helg og sa de ikke hadde hjerneceller nok til å forstå teksten i tegneseriebladet Donald Duck.

annonse

– Dere må skamme dere, herfra til helvete. Reis hjem og bruk de siste hjernecellene til å lese Donald Duck, så kan du se på bildene for teksten forstår du faen meg ikke. Det er så dumt at jeg griner. Ellers får du ha en fantastisk god sommer, sa TV-personligheten.

View this post on Instagram A post shared by Lothepus (@lothepus)

– Skremmende

Både Græsvik og Lothe har gått til verbale angrep på Østvik fordi han er et kjent ansikt og et «forbilde». Når slår Østvik tilbake mot hetsen i et intervju med Dagbladet.

– Det vi ser nå er at når man stikker seg ut, så får man kjeft av dem som tviholder på den «sannheten» vi har fått servert gjennom propaganda i ett år nå. Men selv får jeg ikke gjort noe med at folk reagerer som de gjør på handlingene mine.

– Den medieskapte og samfunnsmessige karakteristikken av et «forbilde» har jeg aldri trodd på. Jeg synes det er veldig skummelt, for man skal liksom leve på én spesiell måte. Vi skal være helt like, og det er skremmende. Å være et forbilde er, etter min mening, å leve ekte, sier Østvik til Dagbladet.

annonse

«Charter-Svein» sier den siste uke har vært tøff, men at han aldri hadde gjort dette om han ikke hadde klart å stå i det.

– Jeg var klar over at jeg ville legge meg på hoggestabba om jeg lot meg intervjue under den første demonstrasjonen, at det ville bli unntakstilstand. Mange har angrepet meg, men jeg ville ikke gjort dette om jeg ikke visste at jeg klarte stå i det. Heldigvis har jeg fått mye kjærlighet også, sier Østvik.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474