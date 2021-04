annonse

Video viser at CNN-journalister ble utsatt for vold under en demonstrasjon i Minnesota.

Forrige søndag ble den svarte mannen Daunte Wright skutt og drept av en politikvinne i Minneapolis. Politikvinnen skal ha tatt feil av et elektrosjokkvåpen og en pistol. Hendelsen har blitt beskrevet som en tragisk ulykke.

Politikvinnen ble varetektsfengslet onsdag kveld, men natt til torsdag norsk tid ble hun løslatt etter å ha betalt en kausjon på 100 000 dollar, tilsvarende 838 000 kroner, melder nyhetsbyrået AP.

Drapet har skapt voldsomme opptøyer flere steder i USA, og plyndringen av butikker har startet. Flere på sosiale medier har reagert på at svarte personer stjeler sko og klær i butikker som «rettferdighet» for drapet.

– Disse pøblene lager opptøyer og stjeler før de vet fakta. Vent på fakta. Folkene som plyndrer bryr seg ikke om mannen som ble skutt i Minneapolis. De bryr seg kun om selv selv og nye sko, skrev skuespiller Terrence Kentrell Williams på twitter.

